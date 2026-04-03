Desmantelan laboratorio clandestino de droga sintética en Cosalá, Sinaloa

Las autoridades federales informaron este viernes que un laboratorio clandestino para la elaboración de droga sintética fue localizado y desmantelado en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

Según los reportes, este laboratorio estaría vinculado a la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, al encontrarse en una zona operada por este grupo delictivo.

El recinto contaba con amplias áreas de operación y numerosos materiales para la producción de drogas sintéticas, entre ellos: Reactores con capacidad de 500 litros; dos condensadores de 200 litros; dos tambores de 200 litros; 37 sumergibles; seis quemadores; dos carretillas y dos palas de mezclado; 35 pinzas de presión y una barreta.

GR y Marina desmantelan laboratorio clandestino en Cosalá, bastión de “Los Chapitos” ı Foto: Especial

Todo lo localizado por las autoridades fue inhabilitado por completo para evitar que fuera reutilizado en el futuro.

El operativo fue realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Armada de México, a través de la Octava Zona Naval.

Cabe señalar que, hace cuatro días, se desmanteló otro laboratorio clandestino en la localidad de Las Juntas, en Mocorito, Sinaloa, donde se aseguraron 600 kilos de metanfetamina y diversos precursores químicos, como 200 litros de alcohol bencílico, 500 kilos de tolueno y 75 kilos de sosa cáustica. Sin embargo, las autoridades no precisaron la fecha exacta de esta operación.

GR y Marina desmantelan laboratorio clandestino en Cosalá, bastión de “Los Chapitos” ı Foto: Especial

Con estas acciones, las autoridades federales refuerzan sus esfuerzos para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas en la entidad, especialmente en zonas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

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MSL