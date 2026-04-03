FGR logra condena contra 18 personas por delitos de alto impacto

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de 18 personas por su responsabilidad en los delitos de contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El hecho se remonta a septiembre de 2024, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), durante recorridos preventivos, recibieron información sobre la presencia de varias camionetas con civiles armados en la colonia Hermanos Serdán, en Tonalá, Chiapas.

Al llegar al lugar, los uniformados detectaron un vehículo con personas a bordo que, al percatarse de la presencia de las autoridades, emprendieron la huida mientras realizaban detonaciones contra los elementos, iniciando una persecución que culminó en un inmueble donde los implicados intentaron ocultarse y continuar la agresión.

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Durante el operativo, los elementos de la Sedena y la GN lograron detener en flagrancia a 18 personas, asegurando clorhidrato de cocaína, marihuana, básculas, armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos de diversos calibres y nueve vehículos.

Gracias a las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se dictó una condena de 10 años, cinco meses y 18 días de prisión para Jesús “N”.

Lo anterior por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de cocaína y posesión simple de marihuana.

Los otros 17 implicados —Enrique “N”, Christhian “N”, Luis “N”, Jaime “N”, Eduardo “N”, Heriberto “N”, Marcial “N”, Carlos “N”, Óscar “N”, Victorico “N”, Martín “N”, Faustino “N”, Manuel “N”, César “N”, Robin “N”, Alan “N” y Santiago “N”— recibieron penas de nueve años, un mes y un día de prisión por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud en las mismas modalidades.

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MSL