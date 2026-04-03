Guerrero, el favorito de los turistas en Semana Santa

Las playas de Acapulco lucen abarrotadas tras un repunte del 15% en la llegada de turistas durante este periodo vacacional.

Como resultado de las estrategias de promoción turística y las gestiones impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el Hogar del Sol registra una destacada afluencia de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, con altos niveles de ocupación hotelera en los principales destinos del estado.

La Secretaría de Turismo estatal, encabezada por Simón Quiñones Orozco, informó que Guerrero presenta un promedio general de ocupación del 88.8%, consolidándose como uno de los destinos preferidos a nivel nacional e internacional.

El binomio Ixtapa-Zihuatanejo se mantiene como el favorito del turismo extranjero con niveles superiores al 90%. ı Foto: Gobierno Guerrero

El Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón alcanzó el 100% de ocupación hotelera, impulsado por sus tradicionales celebraciones de Semana Santa, que atraen a miles de visitantes por su valor cultural y religioso, destacando la emblemática Procesión de las Ánimas.

En la zona del binomio de playa, Ixtapa reporta una ocupación del 90.2%, manteniéndose como uno de los destinos favoritos, especialmente para el turismo extranjero. Por su parte, Acapulco registra una ocupación promedio del 88.9%, con un incremento de 15 puntos porcentuales en menos de 24 horas, lo que evidencia el dinamismo en la llegada de visitantes durante esta temporada.

Turistas nacionales e internacionales disfrutan de los destinos del "Hogar del Sol" durante la Semana Santa 2026. ı Foto: Gobierno Guerrero

Asimismo, la región de La Unión alcanza un 86.5% de ocupación hotelera, posicionándose como una alternativa en crecimiento, destacando por su oferta de turismo de naturaleza y experiencias sustentables, así como por la afluencia de visitantes internacionales.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento del sector turístico en Guerrero, así como la confianza de los visitantes en sus destinos, que ofrecen una combinación única de cultura, tradición, playa y naturaleza.

La Secretaría de Turismo del Estado reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la actividad turística y garanticen experiencias seguras y de calidad para quienes visitan la entidad.

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