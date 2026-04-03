Músicos abren el Pachanga Fest en Altata, Sinaloa

Turistas durante paseo en el primer día del Pachanga Fest, en Navolato, Sinaloa, el 2 de abril.

Fue inaugurado el Pachanga Fest en la localidad de Altata, municipio de Navolato, en Sinaloa, festival que brinda la actuación de cantantes y grupos musicales dirigidos para el disfrute familiar, donde el fondo del mar funciona como el escenario idóneo para enmarcar este evento entre los más relevantes del estado.

Durante cuatro días (del 2 al 5 de abril), este festival ofrecerá la actuación de cantantes y grupos musicales en un evento pensado para disfrutar en familia, donde la música en vivo y el ambiente festivo se combinan para crear momentos inolvidables frente al mar.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que este tipo de iniciativas son clave para impulsar la economía local, beneficiando a comerciantes, restauranteros y prestadores de servicios del puerto.

El Tip: Mireya Sosa destacó que estos eventos son clave para impulsar la economía local, beneficiando a comerciantes, restauranteros y prestadores de servicios del puerto.

La funcionaria estatal resaltó que, además de fomentar la convivencia, este festival también posiciona a Altata como un referente turístico en la entidad capaz de albergar eventos de gran magnitud.

En el primer día se contó con la participación de Los Nietos, Banda Punto y Medio, Grupo AG y Dedicados de Sinaloa.

Los miles de asistentes transformaron el Malecón de Altata en una pista de baile gigante bajo el atardecer sinaloense, donde también disfrutaron de la tradicional cocina del puerto, famosa por sus mariscos frescos y sazón única.

Este viernes 3 de abril actuarán La Cualita, Jesús Ojeda y sus Parientes, El Reno y Clave JRS.

El sábado 4 abril toca el turno de Los Intocables del Norte, La ZRP, Bule Band y Régulo.

El Altata Pachanga Fest culmina el domingo 5 de abril con la actuación de Los Sheles, La Zta, Maestría Suprema y Ed Naya.

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