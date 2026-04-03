Baja California fortalece la industria vitivinícola

Baja California avanza en la consolidación de su industria vitivinícola con una iniciativa de ley orientada a proteger, fomentar y fortalecer este sector estratégico para el desarrollo económico de la entidad, afirmó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

La Iniciativa de Ley para la Protección y Fomento de la Industria Vitivinícola de Baja California, así como la reforma a la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico, constituye un planteamiento integral para regular e impulsar la actividad vitivinícola, reconociéndola como un motor clave por su impacto en el desarrollo regional, la generación de empleo y la proyección internacional del estado.

“Presentamos hoy la iniciativa que se llevará lo antes posible al Congreso del Estado para que las y los vitivinicultores se vean beneficiados en toda la cadena comercial.

Gracias a la firma de este documento, sin duda se impulsa de manera positiva al sector en Baja California”, destacó la mandataria estatal.

Junto a Pro Vino realizamos una firma de iniciativa y reforma de ley para la competitividad del sector vitivinícola y de bebidas alcohólicas elaboradas en Baja California, con un estímulo fiscal del 100%.



Esta firma significa más competitividad, más inversión y más empleo para… pic.twitter.com/WXrvNHTaub — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) April 3, 2026

Por otra parte, se creará el Consejo Estatal Vitivinícola como un órgano de consulta, apoyo y coordinación público-privada, con el objetivo de lograr una mayor competitividad en la comercialización del vino, impulsar el enoturismo y garantizar la calidad y trazabilidad del producto, a fin de posicionarlo en mercados nacionales e internacionales.

Asimismo, el secretario de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra, destacó que se otorgará un estímulo fiscal del 100 por ciento respecto al pago del Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico a las empresas que produzcan en Baja California. Con ello, se favorecerá a productores locales, brindándoles mayor certeza jurídica y estabilidad para fortalecer la identidad regional.

Este proyecto es resultado de un trabajo interinstitucional en el que participaron las secretarías de Hacienda, Economía y Turismo, la Consejería Jurídica del Estado y representantes del sector vitivinícola.

La titular del Ejecutivo continúa promoviendo mayores oportunidades y empleos en el sector vitivinícola, así como fortaleciendo la economía local mediante una mayor competitividad frente a bebidas extranjeras o producidas en otras entidades federativas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR