Baja California fortalece la industria vitivinícola

Baja California avanza en la consolidación de su industria vitivinícola con una iniciativa de ley orientada a proteger, fomentar y fortalecer este sector estratégico para el desarrollo económico de la entidad, afirmó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.
La Iniciativa de Ley para la Protección y Fomento de la Industria Vitivinícola de Baja California, así como la reforma a la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico, constituye un planteamiento integral para regular e impulsar la actividad vitivinícola, reconociéndola como un motor clave por su impacto en el desarrollo regional, la generación de empleo y la proyección internacional del estado.
“Presentamos hoy la iniciativa que se llevará lo antes posible al Congreso del Estado para que las y los vitivinicultores se vean beneficiados en toda la cadena comercial.
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Gracias a la firma de este documento, sin duda se impulsa de manera positiva al sector en Baja California”, destacó la mandataria estatal.
Por otra parte, se creará el Consejo Estatal Vitivinícola como un órgano de consulta, apoyo y coordinación público-privada, con el objetivo de lograr una mayor competitividad en la comercialización del vino, impulsar el enoturismo y garantizar la calidad y trazabilidad del producto, a fin de posicionarlo en mercados nacionales e internacionales.
Asimismo, el secretario de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra, destacó que se otorgará un estímulo fiscal del 100 por ciento respecto al pago del Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico a las empresas que produzcan en Baja California. Con ello, se favorecerá a productores locales, brindándoles mayor certeza jurídica y estabilidad para fortalecer la identidad regional.
Este proyecto es resultado de un trabajo interinstitucional en el que participaron las secretarías de Hacienda, Economía y Turismo, la Consejería Jurídica del Estado y representantes del sector vitivinícola.
La titular del Ejecutivo continúa promoviendo mayores oportunidades y empleos en el sector vitivinícola, así como fortaleciendo la economía local mediante una mayor competitividad frente a bebidas extranjeras o producidas en otras entidades federativas.
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JVR