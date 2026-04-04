Impulsan desarrollo turístico estatal

Mazatlán registra 86% de ocupación y 550 mil turistas en Semana Santa

Con una derrama de 1,500 mdp y ocupación del 86%, la Secretaría de Turismo de Sinaloa confirma el éxito de Semana Santa en Mazatlán con 550 mil visitantes

Miles de bañistas disfrutan de las playas de Mazatlán durante el actual periodo vacacional.
Miles de bañistas disfrutan de las playas de Mazatlán durante el actual periodo vacacional. Foto: Gobierno Sinaloa
Por:
La Razón Online

Mazatlán vive una Semana Santa extraordinaria, reflejo de la confianza de miles de visitantes en la Perla del Pacífico, que se posiciona como uno de los principales destinos turísticos del país.

La Secretaría de Turismo del Gobierno de Sinaloa registró hasta ayer viernes una ocupación hotelera del 86%, con la llegada de más de 550 mil turistas y una derrama económica superior a los mil 500 millones de pesos.

“Estos resultados son gracias al respaldo del gobernador, Dr. Rubén Rocha Moya y de nuestra presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quienes han impulsado el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo y bienestar compartido para las y los sinaloenses”, destacó la titular, Mireya Sosa Osuna.

am

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