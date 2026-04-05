El indignante VIDEO de Leyla Monserrat que revela detalles de su muerte

El caso de Leyla Monserrat causa indignación y en redes sociales se difundió el video del momento de su muerte, lo que volvió a abrir la conversación sobre las condenas que recibieron las personas acusadas de haberle quitado la vida a la joven.

El hecho sucedió el pasado 26 de septiembre del 2025, en Sonoyta, Sonora, cuando la joven fue llevada con engaños a un lugar para encontrarse con sus supuestas amigas, quienes la amarraron a un silla, le vendaron los ojos y le quitaron la vida.

El video de la muerte de Leyla Monserrat

El caso resurgió no solo por las condenas que recibieron las agresoras de la joven, las cuales causaron indignación en las redes sociales, además porque el video de la muerte de Leyla Monserrat se difundió en las redes sociales y la familia de la chica que falleció vio las imágenes.

En el clip que se difundió en las redes sociales aparecen tres personas, se encuentran en una tipo bodega que tiene cosas amontonadas.

La joven aparece con los ojos cubiertos y las dos “amigas” le colocan una cuerda alrededor del cuello y matan a la chica.

Las otras chicas le reclaman de cosas del pasado y le dicen de groserías hasta que se dan cuenta que Leyla deja de moverse.

El cuerpo de la joven fue enterrado en una casa de una ranchería llamada Flor del Desierto y hallado los primeros días de octubre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que esclareció el feminicidio de la menor de iniciales L. M. L. B., ocurrido el pasado 25 de septiembre en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles.

Mamá de Leyla Monserrat pide que feminicidas de su hija reciban el castigo que merecen ı Foto: Redes sociales

El dictamen forense determinó asfixia mecánica como causa de muerte. Inicialmente se investigó a un hombre apodado “El Kalusha” o “Minimi” (Martín “N”), quien apareció muerto días después, sin embargo, la evidencia indicó que las “amigas” fueron las responsables del feminicidio de la joven.

“Durante un cateo en el domicilio donde ocurrieron los hechos, personal de la AMIC, con apoyo de DEFENSA y PESP, localizó el cuerpo de la víctima e importantes indicios materiales que permitieron confirmar la mecánica del hecho y la participación de las involucradas”, indicó la fiscalía en un comunicado.

Las sentencias

Las acusadas fueron detenidas y el juez Fernando Krimpe Félix juez del Sistema Integral de Justicia Penal las sentenció a:

2 años y 10 meses de internamiento, pena que aún cumple.

11 meses de libertad asistida y actualmente se encuentra libre.

Además de que se fijó una cantidad como reparación del daño de 5 mil 677 pesos.

La mamá de la víctima, Carmen Angélica, ha ofrecido declaraciones en medios de comunicación y ha señalado que las penas y la reparación económica son un insulto.

“No es justo que las responsables no hayan tenido el castigo por el delito que hicieron”, dijo la madre a un medio de comunicación.

“Ellas no saben el dolor que yo siento todos los días. Mi hija ya nunca más va a volver y cuando tengo ganas de verla tengo que ir al panteón, porque ahí está mi niña”, declaró la madre.

La señora también mencionó que las dos chicas la molestaban que un día antes de quitarle la vida a su hija fueron a su casa a burlarse del color de piel de la chica y hasta una de las agresoras amenazó a la mamá de Leyla.