Mujeres con Bienestar Edomex: ¿En qué municipios abrió el registro en abril 2026?

Mujeres con Bienestar brinda un apoyo económico a las mujeres que residen en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México, con la finalidad de elevar sus ingresos.

Las mujeres de entre 18 y 59 años de edad que se encuentran en situación de pobreza pueden acceder a un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos que se proporciona directamente en su tarjeta Mujeres con Bienestar.

Además del apoyo económico, el Programa de Desarrollo Social del Estado de México Mujeres con Bienestar brinda asistencia dental, asistencia psicológica, asistencia nutricional, asistencia financiera, asistencia oftalmológica, capacitación y certificación digital, y asistencia legal.

Mujeres con Bienestar ı Foto: Especial

Municipios en los que se abrió el registro de Mujeres con Bienestar Edomex

Durante la próxima semana se podrá realizar el registro para Mujeres con Bienestar en las siguientes fechas y municipios del Estado de México:

Lunes 6 de abril: Metepec, Tecámac, Toluca y Tultepec

Martes 7 de abril: Calimaya y Ocoyac

Jueves 9 de abril: Capulhuac, Lerma y Xalatlaco

Para realizar el registro se requiere contar con los siguientes documentos:

INE vigente en original y copia

CURP certificado

Número de teléfono

Correo electrónico

Este registro únicamente estará disponible para aquellas personas que cuenten con un folio de pre-registro del 2023 y 2024, pues esto funciona para que los servidores puedan contar con los expedientes de las solicitantes.

Mujeres con Bienestar ı Foto: Especial

Así puedes consultar el estatus de Mujeres con Bienestar

Quienes hayan realizado su registro puede consultar el estatus del proceso mediante el folio que obtuvieron durante su pre-registro, y pueden realizar una llamada al número de teléfono 55 9370 1223 para saber el estatus.

Además, se puede consultar la etapa en la que se encuentra el proceso de Mujeres con Bienestar en la página oficial de Mujeres con Bienestar con el número de folio y el número de celular.

Estas etapas del proceso de selección de Mujeres con Bienestar pueden ser: Solicitud concluida, que quiere decir que continúas en lista de espera; o En Proceso, lo que significa que ta tienes una cita asignada.

Si la solicitud aparece en proceso, se debe consultar la fecha y lugar al que se debe acudir para realizar la entrega de documentos para que posteriormente puedas recibir la tarjeta en la que te darán el apoyo económico.

Tarjeta Mujeres con Bienestar ı Foto: Captura de pantalla

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