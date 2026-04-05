¿Quién es Leyla Monserrat, de dónde era y cómo murió? El caso que causa indignación

El caso de Leyla Monserrat causa indignación en las redes sociales, el cual resurgió meses después de la muerte de la joven, luego de que se dio a conocer la sentencia de las agresoras.

El pasado 26 de septiembre del 2025 la joven fue víctima de un terrible crimen. Dos de sus “amigas” la llevaron con engaños a la casa de una de ellas con el pretexto de que le iban a presentar a un muchacho para sacar a la chica de su casa.

El caso de Leyla Monserrat ı Foto: Redes sociales

Las supuestas amigas la llevaron a una tipo bodega y ahí le taparon los ojos y la amarraron a una silla, para después colocarle una cuerda en el cuello y ambas asfixiarla.

Además de esto ellas grabaron todo el crimen, enterraron el cuerpo y el clip del asesinato la joven se difundió por redes sociales.

¿Quién era Leyla Monserrat?

Leyla era una joven adolescente, que vivía en Sonora, México, su mamá la describe como una muchacha llena de vida que tenía muchos proyectos por delante para sobresalir.

Sin embargo, Leyla tenía unas amigas con quienes tenía una relación complicada.

La mamá de Leyla, Carmen Angélica, contó en entrevistas para medios que antes del asesinato, su hijas y las dos “amigas” que la mataron se habían dejado de hablar, pero se desconoce el motivo por el que tuvieron esta ruptura.

La señor Carmen mencionó que su hija y las “amigas”, un día antes del crimen, tuvieron una discusión en la que las dos chicas se burlaron del color de piel de su hija.

La mujer también mostró ante medios de comunicación mensajes de conversaciones que tuvieron las también vecinas con su hija en las que le hacían bullying a la joven.

La mamá de Leyla pide justicia porque considera que la sentencia que le dieron a las agresoras no corresponde al crimen que cometieron, ya que además lo grabaron.

La señora afirma que “los adolescentes deben ser castigados como actuaron, si actuaron como grandes lo mínimo le deben de dar lo justo por el daño tan grande que causaron”.

Carmen indicó que si ella no firman las sentencias contra las agresoras de su hija, que fueron 2 años y 10 meses de internamiento y 11 meses de libertad asistida, las jóvenes saldrían libres.