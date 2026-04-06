Concluye Semana Santa en Huixquilucan con saldo blanco

El Gobierno de Huixquilucan reportó saldo blanco al concluir las actividades religiosas de la Semana Santa en el territorio, como resultado de los diversos operativos de seguridad que se llevaron a cabo por parte de los tres niveles de gobierno y en coordinación con las alcaldías vecinas de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, para mantener el orden público y lograr que el desarrollo de las celebraciones religiosas se realizará en completa paz y con tranquilidad.

Al finalizar los festejos religiosos, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó la labor de todos los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, Unidad de Rescate, de la Coordinación Municipal de Protección Civil y del Cuerpo Bomberos, así como de la Dirección de Gobierno, quienes participaron en este despliegue operativo para cuidar a la población y a los vacacionistas que visitaron o transitaron el territorio durante la Semana Mayor, pues hubo vigilancia 24/7 en puntos estratégicos donde se registraron mayores aglomeraciones.

“Gracias a este trabajo coordinado, la población pudo disfrutar de las celebraciones religiosas en armonía y sin incidentes, dando como resultado este saldo blanco en todo Huixquilucan, además de que la población sigue disfrutando la temporada vacacional en un ambiente sano. También, destaco la participación de la ciudadanía, pues siguieron las medidas de seguridad”, expresó la presidenta municipal.

Romina Contreras señaló que, como parte del “Operativo Semana Santa 2026”, que inició el pasado domingo 29 de marzo y estará vigente hasta el domingo 12 de abril, se supervisaron los sitios con actividades religiosas con mayor afluencia, como lo son: Domingo de Ramos, las procesiones, viacrucis, la “quema de los judas”, así como el Domingo de Resurrección, a las que se sumó la procesión anual del Santuario de El Cerrito a la Parroquia de Santa Cruz Ayotuxco y la fiesta patronal de El Cerrito.

Asimismo destacó que, como parte de la estrategia de seguridad para que Huixquilucan se mantenga entre los municipios más seguros de la entidad, se llevan a cabo más de 10 mil operativos anuales, entre los que se encuentran Blindaje, Carrusel, Cuentahabiente Seguro, Escudo, Filtro, Metropolitano, Mochila Segura, Pasajero Seguro, Presencia, Tecolote, Conjunto -éste en coordinación con Cuajimalpa y Miguel Hidalgo-, entre otros; además de acciones que se implementan en coordinación con instancias como la Guardia Nacional, Policía de la Ciudad de México (SSC) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México (SSEM).

Romina Contreras recordó que este despliegue fue reforzado con el Operativo Conjunto “Semana Santa 2026”, puesto en marcha con las alcaldías de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, con el propósito de blindar los límites territoriales entre las tres demarcaciones y reforzar la presencia en puntos colindantes, en el que participaron más de 100 elementos de las tres corporaciones, con el apoyo de 40 unidades móviles, para resguardar los puntos de mayor afluencia como templos, atrios, centros comerciales e instituciones bancarias, a fin de evitar actos delictivos.

El Gobierno de Huixquilucan recordó que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064 y (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil; así como realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android y iOS.

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FGR