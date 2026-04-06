Edomex supera los mil 700 mdd en inversión y fortalece generación de empleo en 2026

Al centro, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

El Estado de México ha captado más de mil 700 millones de dólares en inversión durante el primer trimestre de 2026, lo que se traduce en la generación de miles de empleos en beneficio de las familias mexiquenses.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, el gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez informó que empresas como Bajaj Motodrive, Nestlé, Tramontina, Unilever, Mattel y Bosque Real han consolidado y ampliado sus operaciones en la entidad, fortaleciendo la actividad productiva en distintos sectores estratégicos.

Unilever es una de las empresas que ha ampliado sus operaciones en el Estado de México. ı Foto: Cortesía

Estos resultados también refuerzan los vínculos comerciales con países como Brasil, Suiza e India, y consolidan al Estado de México como un referente nacional en la atracción de inversión extranjera directa, al ofrecer condiciones favorables para el desarrollo empresarial.

La entidad destaca por su fortaleza industrial, con más de 31 mil unidades económicas en la industria alimentaria , así como por su liderazgo en la comercialización de motocicletas y en la manufactura de utensilios de cocina, lo que impulsa su dinamismo económico.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. ı Foto: Cortesía

El gobierno estatal subrayó que estos avances son resultado del trabajo coordinado en infraestructura, conectividad y seguridad, lo que permite generar mayores oportunidades de desarrollo, competitividad y bienestar para la población mexiquense.

cehr