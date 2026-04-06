¿Quiénes son las agresoras de Leyla Monserrat? Esta es la sentencia que recibieron

El caso de Leyla Monserrat conmociona en las redes sociales y causa indignación por todo lo que le sucedió a la joven, pues dos de sus amigas le quitaron la vida.

La mamá de la joven pide justicia por su hija, quien fue asesinada y el video de su muerte circula en redes sociales, para que las responsables del feminicidio reciban penas más altas.

¿Quiénes son las agresoras de Leyla Monserrat?

De acuerdo con la información, las dos jóvenes que mataron a Leyla Monserrat eran dos de sus amigas, incluso eran vecinas, pues vivían cerca y se veían constantemente. Todas eran menores.

Según los datos que revelaron tanto las autoridades como Carmen Angélica, madre de Leyla, las dos “amigas” le dijeron a Leyla que le tenían una sorpresa, la cual consistía en que le iban a presentar a un muchacho.

El caso de Leyla Monserrat ı Foto: Redes sociales

El testimonio de la madre señaló que ella y su hija estaban en una fiesta y su hija se regresó a la casa sola y fue ahí cuando las “amigas” aprovecharon para hablarle y llevarla con mentiras a la casa de una de ellas.

La madre vio pasar el carro de una de las amigas y en ese momento ella presintió que algo tenían que ver con su hija.

La señora dijo que trató de localizarla, le marcó a su celular, pero éste ya no estaba en servicio, la madre dijo que buscó en todos los lugares y el único al que no recurrió fue a la casa de esta amiga.

Sin embargo, Carmen Angélica también contó que antes del terrible crimen contra su hija, Leyla y sus dos amigas se habían dejado de hablar por un tiempo, aunque no se sabe el motivo de este distanciamiento.

Mamá de Leyla Monserrat pide que feminicidas de su hija reciban el castigo que merecen ı Foto: Redes sociales

Cuando volvieron a hablarse, la madre señaló que las “amigas” se burlaron del color de piel de Leyla y que también una de estas chicas fue a la casa de la joven y la amenazó, esto lo presenció la propia madre.

Las sentencias contra las responsables causan indignación

Uno de los temas más comentados es el de las sentencias que recibieron las dos jóvenes que mataron a Leyla, ya que además de que grabaron el video de la muerte ellas aparecen en este clip y se observa el momento en que estrangulan a la chica.

Las acusadas fueron detenidas y el juez Fernando Krimpe Félix juez del Sistema Integral de Justicia Penal las sentenció a:

2 años y 10 meses de internamiento, pena que aún cumple.

11 meses de libertad asistida y actualmente se encuentra libre.

Además de que se fijó una cantidad como reparación del daño de 5 mil 677 pesos.