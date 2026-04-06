Sinaloa capta 3,648 mdp y 2.8 millones de visitantes en Semana Santa

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, presentó los resultados del operativo ante el gobernador Rubén Rocha Moya.

Del 29 de marzo al 5 de abril, el estado de Sinaloa registró más de 2.8 millones de visitantes, un 84 por ciento de ocupación hotelera y una derrama económica superior a los 3,648 millones de pesos.

Al acompañar al gobernador Rubén Rocha Moya durante la conferencia matutina Semanera, la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, destacó que los municipios de la entidad cerraron con extraordinarios resultados este periodo vacacional, destacando Mazatlán, que tuvo un 86 por ciento de ocupación hotelera, más de 615 mil visitantes y una derrama económica superior a 1,819 millones de pesos.

Las tradiciones en centros ceremoniales del norte del estado atrajeron a miles de turistas nacionales y extranjeros. ı Foto: Gobierno Sinaloa

“Estos resultados también se reflejan en nuestros Pueblos Mágicos, en donde se registraron niveles importantes de ocupación hotelera durante este periodo vacacional; en Cosalá se tuvo un 81 por ciento; San Ignacio con un 98 por ciento; Mocorito con 85 por ciento; El Fuerte con 83 por ciento y El Rosario con un 78 por ciento”, apuntó.

Además, se llevaron a cabo diversas celebraciones que fortalecen la identidad de los sinaloenses, como el Cosalá Semana Santa Fest, la Feria de Semana Santa en San Ignacio y el tradicional Viacrucis en Mocorito y en la comunidad de Malpica, en Concordia. De igual forma, del 2 al 5 de abril se llevó a cabo el Carnaval de Badiraguato, con visitantes nacionales y del extranjero.

Rubén Rocha, gobernador, encabezó la presentación de resultados de turismo en Sinaloa. ı Foto: Gobierno Sinaloa

“En nuestras playas destacan destinos prioritarios como Navolato y su bahía de Altata, Nuevo Altata y El Tambor, que alcanzaron el 100 por ciento de ocupación hotelera, con una afluencia de más de 145 mil visitantes y una derrama económica superior a los 70 millones de pesos”, resaltó.

Y como parte del plan de reactivación turística de Altata, se realizó el evento Altata Pachanga Fest, del 2 al 5 de abril, con más de 79 mil asistentes, generando una oferta continua de entretenimiento para los visitantes. En el municipio de Guasave, destinos como Las Glorias y Bellavista registraron una afluencia de más de 569 mil asistentes; mientras que Costa Azul en Angostura; Barras de Piaxtla en San Ignacio, Celestino Gazca en Elota y Las Cabras en Escuinapa, registraron también una importante afluencia de visitantes.

Por otro lado, los centros ceremoniales en el norte del estado vivieron una intensa jornada de actividad donde las tradiciones ancestrales fueron compartidas con respeto y orgullo ante miles de visitantes.

“Estos resultados también representan bienestar para miles de familias sinaloenses que dependen del turismo; restauranteros, hoteleros, transportistas, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios... Bajo el liderazgo de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, seguimos impulsando el turismo como un motor de prosperidad compartida”, puntualizó.

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, presentó los resultados del operativo ante el gobernador Rubén Rocha Moya. ı Foto: Gobierno Sinaloa

El gobernador Rocha, por su parte, afirmó que Sinaloa destacó a nivel nacional entre los tres estados con mayor ocupación hotelera esta temporada vacacional, según lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia Mañanera.

“Quiero agradecerle a la presidenta —Claudia Sheinbaum Pardo—, que en su Mañanera nos haya mencionado como uno de los tres estados en los que hubo mayor ocupación hotelera; habló de Guerrero, que es el que tiene más, luego Sinaloa y el Caribe, que es la parte de Quintana Roo”, enfatizó.

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