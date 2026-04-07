Amplía Gobierno del Estado ‘App Oaxaca’, para otorgar servicios a la ciudadanía con solo un click

Con la finalidad de garantizar la pronta respuesta a las peticiones de la ciudadanía, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentó los avances en materia de digitalización de trámites en áreas clave como el registro civil, movilidad, tránsito, atención ciudadana, entre otros.

Durante la conferencia de prensa que encabeza, Salomón Jara Cruz destacó que a través de la aplicación “App Oaxaca” la población podrá acceder a diversos trámites sin intermediarios desde sus dispositivos digitales, haciendo más eficaz la atención y eliminando la burocracia y servicios fraudulentos.

“Nuestro objetivo es agilizar servicios y tiempos de espera, garantizando que más personas puedan acceder a documentos oficiales desde cualquier parte y sin intermediarios”, enfatizó Salomón Jara Cruz.

Por su parte, el director general de la Agencia de Tecnologías e Innovación Digital, Moisés Juárez Rodríguez detalló que, como parte de las actividades del Registro Civil, mediante la app se pueden capturar, aclarar y corregir actas o extractos de actas de estado civil, así como acceder a actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

En materia de movilidad, las y los habitantes tienen acceso a citas, exámenes de manejo, licencias de conducir, tarjetas de circulación digitales, constancias de no emplacamiento, permisos para circular sin placas, constancias de antigüedad de licencia y tarjetones para transporte de carga.

Asimismo, se informó que a partir del próximo 13 de abril, como nuevos trámites mediante la aplicación estarán los de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, para otorgar citas para los centros de verificación vehicular.

Referente a la Policía Vial Estatal, se implementará el 15 de abril un sistema de cobro de infracciones, lo que permitirá reducir la corrupción; además el 15 de mayo la población podrá consultar sus multas de tránsito en App Oaxaca.

El mismo 15 de mayo se pondrán en marcha los nuevos sistemas de los institutos de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO) y Catastral de Oaxaca (ICEO).

Dentro de App Oaxaca a partir del 30 de mayo las y los habitantes podrán reportar diferentes incidentes mediante un sistema de atención ciudadana de llamadas y mensajes de WhatsApp con uso de inteligencia artificial.

Además, como parte de esta estrategia se dotará con internet satelital a 200 secundarias y 300 bachilleratos.

Mientras tanto, se analizan servicios como la consulta de adeudo del agua potable, reposición de licencias de conducir en cajeros, bajas vehiculares, cambios de propietarios de unidades de motor, registro de agrupación de transporte público, liberación de vehículos de transporte público y cambio de agrupación por concesionario, entre otros.

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FGR