Diputada Elizabeth Montoya regresa al Congreso de Sinaloa tras atentado armado

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, se reincorporó este martes 7 de abril a sus funciones en el Congreso de Sinaloa, luego de permanecer fuera de la actividad legislativa por más de dos meses tras sobrevivir a un atentado armado ocurrido en enero pasado.

El ataque se registró el 28 de enero de 2026 en Culiacán, cuando la legisladora fue interceptada por sujetos armados al salir del recinto legislativo. Durante la agresión, también resultó herido su compañero de bancada, Sergio Torres Félix. Ambos fueron trasladados a recibir atención médica de urgencia.

Como consecuencia del atentado, Montoya Ojeda sufrió lesiones de gravedad, entre ellas la pérdida de un ojo, lo que la mantuvo en recuperación médica durante varias semanas. En ese periodo, la legisladora señaló públicamente que no había recibido amenazas previas y que desconocía el móvil del ataque.

Diputada Elizabeth Montoya regresa al Congreso con un llamado a la esperanza y al trabajo unido para la construcción de un mejor Sinaloa.

Lee todos los detalles aquí: 👉 https://t.co/NfimCS2dmd pic.twitter.com/gRbhWacDn4 — Congreso del Estado de Sinaloa (@congresosinaloa) April 7, 2026

Su reaparición en el Congreso local fue acompañada por muestras de respaldo de otros legisladores y personal del recinto. A su llegada, la diputada emitió un mensaje en el que subrayó la necesidad de no normalizar la violencia en la entidad y reafirmó su compromiso de continuar con su labor legislativa.

“Regreso con convicciones fortalecidas”, expresó, al tiempo que hizo un llamado a trabajar por mejores condiciones de seguridad en el estado.

Autoridades estatales han informado que el ataque es investigado bajo diversas líneas, y que al menos una persona ha sido detenida en relación con los hechos. Sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido públicamente el motivo de la agresión.

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MSL