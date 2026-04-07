Evelyn Salgado presenta la Estrategia Red Violeta: Puntos Seguros.

Para seguir construyendo una red de apoyo hacia las mujeres, mediante acciones de acompañamiento integral, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, presentó y arrancó la Estrategia Red Violeta: Puntos Seguros, mediante la cual se busca prevenir, atender y erradicar la violencia en espacios públicos y privados. Se trata de una acción preventiva y coordinada entre el gobierno y la iniciativa privada, que se anticipa, para generar espacios confiables, mediante una red de apoyo, para responder con atención oportuna ante cualquier riesgo.

“A las mujeres de Guerrero queremos decirles que, cuentan con todo el respaldo de la gobernadora y del gobierno del estado, con el compromiso firme de todos los que integramos esta gran estrategia y con el acompañamiento de las empresas, de los negocios y de los espacios que hoy se suman a esta causa tan importante. Les pido que sigamos así, trabajando juntas y juntos, en perfecta coordinación”, puntualizó.

En su mensaje, ante funcionarios y representantes de diversos organismos empresariales, la gobernadora agradeció el apoyo y la integración a esta estrategia, que permite contar con estos puntos seguros, en beneficio de las mujeres, por ello, hizo la invitación a que más empresarios se sumen a este esfuerzo. En esta primera etapa, un total de 40 tiendas Oxxo de la avenida Costera Miguel Alemán, serán parte de este programa.

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“Hoy estamos dando un paso más en esta ruta, que es muy importante, fortaleciendo la protección y acercando estos espacios de auxilio inmediato, a la vida cotidiana de las mujeres, con la implementación de Red Violeta: Puntos Seguros. Estamos arrancando con estas tiendas, pero obviamente la estrategia va a ser en todo el municipio”, añadió la mandataria.

Acompañada por la secretaria de la Mujer, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, así como del secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, la jefa del Ejecutivo estatal reiteró su compromiso hacia un trabajo encaminado para el bienestar de las mujeres guerrerenses, impulsando una lucha contra la desigualdad, la injusticia y la pobreza, a través de acciones sensibles y con decisiones enfocadas a resultados. Por ello, destacó una serie de acciones como son el Transporte Violeta, la Tarjeta Violeta y la Alerta Violeta.

“Desde el gobierno del estado vamos a seguir trabajando todos los días, para que las mujeres de Guerrero tengan más respaldo, más apoyos, programas sociales, espacios seguros, estos puntos seguros, que es tan importante. Lo hemos hecho a través de la Alerta, del Transporte, hoy, desde este espacio, donde esperamos obviamente que no lo lleguen a necesitar, no queremos que haya más espacios y que lo necesiten, más bien que sepan que tienen un lugar seguro, pero que no lo lleguen a necesitar”, dijo.

En Acapulco lanzamos la “Red Violeta: Puntos Seguros”, 💜 establecimientos identificados con un distintivo visible, donde las mujeres que se sientan en riesgo puedan recibir resguardo inmediato. 👩🏻



Contamos con 40 puntos seguros en las @Tiendas_OXXO de la Costera Miguel Alemán e… pic.twitter.com/LWmJVH0DGN — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 8, 2026

Durante su participación, la titular de la Secretaría de la Mujer, explicó que los Puntos Violeta, representan un símbolo de confianza, seguridad, de respaldo comunitario y de cero tolerancia a la violencia. Destacó que el lema de esta política denominado, Te recibo, Te resguardo y Te oriento, está orientado hacia una atención integral a cualquier mujer que se sienta en peligro o amenaza, para poder brindarle una atención en primer momento, un acompañamiento y una canalización a la instancia correspondiente.

“Esta política pública, señora gobernadora, se sustenta en principios fundamentales, principios de perspectiva de género, de inclusión, de corresponsabilidad y social y de respeto a los derechos humanos”, explicó.

En tanto, Simón Quiñones, anunció que el sector turístico de Guerrero se suma a estrategia, dando un paso importante en una estrategia que no sólo suma espacios seguros, sino que construye una red con capacitación, coordinación y un protocolo claro de actuación. “Gobernadora, esta es una acción que respalda su visión de colocar a las personas en el centro de las políticas públicas y para el sector turístico, esto no es sólo una acción preventiva, es un acto de justicia”, añadió.

A nombre de los empresarios, el representante del Corporativo Femsa-Oxxo, Salvador Alberto Castro Terán, destacó el compromiso conjunto encabezado por la gobernadora, para fortalecer la atención hacia las mujeres, mediante una red de apoyo, acercando soluciones reales para entornos más seguros.

Enseguida, la mandataria estatal entregó dos patrullas para fortalecer las acciones de la Policía de Género.

Asistieron a este acto, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; el secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo; el oficial mayor de la Sefina, Ricardo Salinas Méndez; el secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel Antonio Ledesma Osuna; la jefa de la Unidad Policial de Género del estado, Lilia Cantú Solís; la agente Dámaris Rodríguez Nava, así como representantes del sector empresarial.

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JVR