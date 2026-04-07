Fiscalía de Sonora busca a médico por caso de sueros que dejó seis muertos en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene un operativo activo para localizar al probable responsable del caso de sueros ‘vitaminados’ en Hermosillo, un hecho que ya dejó seis personas fallecidas y al menos cuatro más con afectaciones a la salud.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el caso se investiga bajo la hipótesis de homicidio culposo derivado de mala praxis médica, luego de que varias personas presentaran complicaciones severas tras recibir soluciones. La Fiscalía informó que ya cuenta con un mandamiento judicial contra la persona señalada, quien habría estado a cargo de prescribir, preparar, mezclar y administrar los sueros.

La investigación comenzó el pasado 30 de marzo, tras la muerte de dos pacientes, padre e hijo, en un hospital privado de Hermosillo. Ambos habían recibido previamente las sustancias que, según las primeras indagatorias, estarían relacionadas con el deterioro súbito de su estado de salud.

2.- Finalmente, el titular de la FGJES subrayó que, si bien los insumos utilizados contaban con permisos sanitarios y eran distribuidos legalmente, la línea de investigación apunta a una mala práctica en la preparación y administración de las sustancias, atribuible directamente… — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 7, 2026

Como parte de las primeras acciones, el 31 de marzo fue asegurado el establecimiento donde presuntamente se aplicaron los sueros, además de que se decomisaron expedientes clínicos, medicamentos e insumos médicos, algunos de ellos con aparentes irregularidades.

La FGJES detalló que, conforme avanzaron las indagatorias, se abrieron ocho carpetas de investigación, no todas por fallecimiento, sino también por personas que resultaron afectadas. Hasta el momento, se reporta que dos continúan hospitalizadas y dos fueron dadas de alta tras presentar mejoría.

Además, la Fiscalía ha realizado más de 117 actos de investigación, entre ellos 51 entrevistas y declaraciones a víctimas, familiares y proveedores. También se enviaron muestras biológicas y de los productos asegurados a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), laboratorio de referencia de Cofepris, para determinar científicamente la composición de las sustancias y su posible relación con los daños.

FGJES ejecuta cateos y activa alertas para captura de probable responsable en caso de sueros



Hermosillo, Sonora, 7 de abril de 2026.- Con relación a los hechos vinculados con la administración de soluciones parenterales (sueros) por parte de un médico tratante en Hermosillo,… pic.twitter.com/9zjWbp92YN — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 7, 2026

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LMCT