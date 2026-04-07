Maru Campos se reúne con diputados del Congreso de Chihuahua.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se reunió con diputadas y diputados que forman parte de la LXVlll Legislatura del Congreso del Estado, para dar seguimiento a las gestiones y acciones que realizan en conjunto, en beneficio de las y los chihuahuenses.

Durante el encuentro, agradeció la labor que desde el inicio de su Gobierno y hasta hoy, han realizado las diferentes bancadas que conforman al poder Legislativo, y reconoció la institucionalidad de la actual Presidencia de la Mesa Directiva, que reside en Guillermo Ramírez Gutiérrez.

Acompañada de miembros del Gabinete, la Gobernadora invitó a las y los presentes a redoblar esfuerzos durante los próximos meses, para garantizar desarrollo y estabilidad en cuanto a política, finanzas, educación, salud e infraestructura en los 67 municipios.

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“Cuando se habla de una relación entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo, a veces se torna muy difícil. Pero sepan que aquí en Chihuahua ustedes cuentan conmigo y tienen toda nuestra colaboración”, expresó Maru Campos.

En el encuentro con los diputados se contó con la presencia del secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña; José de Jesús Granillo, titular de la Secretaría de Hacienda; de Fernando Álvarez Monje, secretario particular del Ejecutivo y Jesús Carrillo, coordinador de Asesores.

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JVR