Suman ocho muertos por sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora

La Secretaría de Salud en Sonora confirmó la muerte de al menos ocho personas y otras más con afectaciones a su salud mediante suministro de suero intravenoso contaminados.

De acuerdo al reporte de las autoridades de Salud en Sonora, se han registrado 11 casos sospechosos asociados a la aplicación de soluciones intravenosas por el mismo médico tratante.

Datos más recientes:

8 defunciones

1 persona hospitalizada

2 personas recuperadas

Desde la semana pasada, autoridades de Sonora iniciaron investigaciones exhaustivas por la muerte de varias personas vinculadas a la administración de tratamientos intravenosos en Hermosillo.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) desplegó desde el viernes operativos de inteligencia y análisis de laboratorio para determinar si una serie de “sueros vitaminados” aplicados en una clínica particular fueron la causa directa de los decesos.

De acuerdo con la autoridad ministerial, los casos se investigan bajo la hipótesis de homicidio culposo derivado de mala praxis médica, luego de que varias personas presentaran complicaciones severas tras recibir soluciones.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que ya cuenta con un mandamiento judicial contra la persona señalada, quien habría estado a cargo de prescribir, preparar, mezclar y administrar los sueros.

Esta mañana en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad federal, David Kershenobich, precisó que tras los primeros análisis realizados a los sueros vitaminados que provocaron daños a varias personas en Sonora, se presume que el caso podría vincularse a una contaminación bacteriana.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario confirmó se había identificado 10 personas afectadas.

Adicionalmente, se encontró un onceavo caso, que se trata de una persona que habría recibido inyecciones en la rodilla, pero ahora ya se encuentra dado de alta.

Las muestras de los sueros fueron recogidas y enviadas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en donde se han comenzado a aplicar análisis, agregó David Kershenobich.

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FGR