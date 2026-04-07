Video de Leyla Monserrat: ¿Quién y cómo se filtró?

El caso de Leyla Monserrat sigue causando indignación en México y es que la joven fue víctima de un feminicidio por parte de sus dos amigas, quienes la llevaron con engaños a una casa para quitarle la vida.

En Internet circula el video del momento en que se cometió el crimen contra ella y en el clip aparecen las dos agresoras.

¿Quién grabó el video de Leyla Monserrat?

El video de Leyla lo grabaron sus dos amigas que la mataron, ellas aparecen en la grabación y se acercan a la cámara que tenían enfrente.

¿Quién filtró el video de Leyla Monserrat?

El video salió del teléfono de las dos agresoras, ya que ella estaban grabando todo lo que le hicieron a la joven. Sin embargo, se desconoce si ellas mismas fueron las que lo filtraron o se filtró por otra fuente que habría tenido acceso al material.

El caso de Leyla Monserrat que causa indignación ı Foto: Testigo Anónimo / Redes sociales

Versiones señalan que a la mamá de Leyla, Carmen Angélica, le hicieron llegar el video del terrible momento de la muerte de su hija.

La señora ha declarado en varios medios de comunicación que el juez se portó a favor de las dos adolescentes que asesinaron a su hija por ser menores de edad. Indicó que en el video se puede ver claramente que ellas cometen el crimen, por lo que la madre de Leyla pide que se haga justicia y se les imponga penas que correspondan al delito que cometieron.

Las dos “amigas” que mataron a Leyla fueron sentenciadas con penas de menos de 3 años.

Una de ellas recibió la condena de 2 años y 10 meses de internamiento, pena que aún cumple. Mientras que la otra la sentenciaron a 11 meses de libertad asistida y actualmente se encuentra libre.

Este caso revivió la conversación y el debate sobre las penas que deberían tener los adolescentes que cometen crímenes graves, por ejemplo, otro caso reciente fue el de un joven que asesinó a dos maestras en una preparatoria en Michoacán, cuya Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes estable que la pena máxima es de 3 años de internamiento.

Sin embargo, su condición de menor de edad impide que se le apliquen condenas de entre 20 y 50 años de prisión que corresponden a un adulto.

La mamá de Leyla, Carmen, afirmó en una entrevista que si estos jóvenes cometieron delitos de grandes deben ser juzgados como adultos.