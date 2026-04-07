Yucatán se suma a los destinos globales de Air Canada con la ruta Toronto-Mérida

Yucatán continúa fortaleciendo su presencia en el mercado internacional con la incorporación de la ruta directa Toronto-Mérida de Air Canada, que formará parte de la red de invierno 2026-2027 de la aerolínea. Con esta nueva conexión, el estado amplía su acceso al mercado canadiense y refuerza la conectividad internacional del Aeropuerto Internacional de Mérida.

La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) informó que esta ruta comenzará operaciones de manera estacional el 21 de noviembre de 2026 y se mantendrá hasta el 17 de abril de 2027, con dos frecuencias semanales los días lunes y sábados.

La apertura de este vuelo refleja la confianza del sector aeronáutico en Yucatán y es resultado de las condiciones favorables para la inversión impulsadas por la visión estratégica del Gobernador Joaquín Díaz Mena, mediante el trabajo coordinado de la Sefotur.

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En este esfuerzo también destaca la colaboración con Grupo Asur, administrador del Aeropuerto Internacional de Mérida, así como las gestiones permanentes con aerolíneas para ampliar la conectividad aérea del estado.

Esta nueva ruta representa una oportunidad para atraer un mayor flujo de visitantes canadienses, especialmente durante la temporada invernal, cuando aumenta la demanda de destinos cálidos con oferta cultural y gastronómica.

Con esta incorporación, Mérida consolida su posición como un destino atractivo para el turismo internacional, gracias a su riqueza histórica, su identidad cultural y su cercanía con zonas arqueológicas, playas y otros puntos emblemáticos de Yucatán.

La llegada de Air Canada también forma parte de la estrategia global de la aerolínea para diversificar su presencia en América Latina y el Caribe, al reconocer el potencial turístico de la región yucateca.

Cabe destacar que esta operación sería la segunda con esta ruta estacional, lo que fortalece la presencia del mercado canadiense en Yucatán y amplía las opciones de conectividad para las y los viajeros.

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FGR