Aseguran 30 pipas cargadas con combustible y clausuran pensión de San Luis Potosí

Autoridades estatales y federales aseguraron 30 autotanques cargados con combustible y tractocamiones que se encontraban resguardados en una pensión irregular en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

Al respecto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CPEPC) informó que el aseguramiento ocurrió este miércoles en los patios de encierro de Grúas y Pensiones Tangamanga, ubicado a la altura del kilómetro 010+100 de la carretera San Luis Potosí-Matehuala.

Autoridades federales y estatales aseguraron los autotanques en una pensión de San Luis Potosí. ı Foto: Facebook, @proteccioncivil.slp

En atención a reportes ciudadanos, al interior se localizaron 30 autotanques con capacidad de 48 mil litros, cargados con hidrocarburos como diésel, gasolina y combustóleo.

Personal de la dependencia estatal y de la Fiscalía General de la República (FGR) clausuraron el inmueble debido a que no contaba con los permisos necesarios para el resguardo de las unidades y ante el “riesgo inminente de explosividad” .

En un comunicado, el titular de la CEPC, Mouricio Ordaz Flores, reiteró los riesgos a la población, “por lo que a partir de ahora los responsables del negocio se comprometen a instaurar los medidas correctivas que se consideren pertinentes”. No se reportaron personas detenidas.

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cehr