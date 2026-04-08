Avanza caso Ocampo: FGE cumplimenta órdenes de aprehensión contra tres presuntos implicados

Presentación de uno de los detenidos.

Morelia, Michoacán.- — Como resultado de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en las que se establecía la probable participación de tres personas en el secuestro y homicidio del Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro “N”, se cumplimentaron órdenes de aprehensión en su contra por estos hechos.

Derivado de actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, y en coordinación con autoridades del estado de Querétaro, fueron detenidos Axel “N” y José Alonso “N” en aquella entidad, así como Francisco Adolfo “N”, en el municipio de Ocampo.

Las personas detenidas serán puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, a efecto de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

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Estas acciones derivan de trabajos de inteligencia, investigación de campo y coordinación interinstitucional, que permitieron ubicar y detener a los presuntos responsables fuera y dentro del estado.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar con las investigaciones hasta el total esclarecimiento de los hechos, garantizando que toda conducta delictiva sea perseguida con firmeza y sin impunidad.

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FGR