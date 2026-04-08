Catean clínica en Cajeme por caso de sueros; aseguran 216 soluciones ligadas a muertes en Hermosillo

La investigación por las muertes asociadas a la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo se amplía. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó el cateo a una clínica en Ciudad Obregón, donde fueron aseguradas más de 200 soluciones intravenosas, varias de ellas listas para su aplicación.

Informaron que la diligencia se realizó en un inmueble ubicado sobre la avenida Zacatecas, en la colonia Centro de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme. Este operativo se lleva a cabo tras los ocho fallecimientos vinculados a la administración de sueros.

Durante el cateo, autoridades aseguraron un total de 216 soluciones salinas, de las cuales 178 ya estaban preparadas para su administración, mientras que 38 se encontraban sin preparar.

Además, se decomisaron medicamentos diversos, equipo de venoclisis, jeringas, documentación, una libreta con anotaciones, un dispositivo telefónico y otros indicios considerados relevantes para el caso.

FGJES ejecuta cateo en Ciudad Obregón y asegura soluciones intravenosas e indicios relevantes relacionados a decesos por aplicación de sueros



Cajeme, Sonora, 8 de abril de 2026.- Como parte de las acciones dentro de la investigación relacionada con los casos asociados a la… pic.twitter.com/b2ps1eGmLW — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 8, 2026

La Fiscalía estatal precisó que la intervención se llevó a cabo como parte de la investigación por el delito de homicidio por responsabilidad médica, en seguimiento a diversas líneas que apuntan a un médico tratante, identificado como Jesús Maximiliano “N”, quien es señalado por su presunta relación con estos hechos.

El operativo contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes participaron en el resguardo del inmueble y en las labores de aseguramiento.

La FGJES indicó que todos los indicios fueron debidamente fijados, embalados y resguardados, con el fin de integrarlos a la investigación en curso.

Como te informamos previamente, el caso cobró relevancia tras registrarse al menos ocho muertes en Hermosillo presuntamente relacionadas con la aplicación de estos tratamientos.

La Fiscalía de Sonora señaló que continuará informando conforme avancen las diligencias y lo permitan los tiempos procesales, mientras se mantiene la búsqueda del médico involucrado y se analizan los indicios asegurados.

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MSL