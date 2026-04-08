¿Cuál es el Video original de Leyla? El caso que indigna a México

Familia de Leyla exige justicia por feminicidio de su hija

El caso de Leyla Monserrat sigue en la conversación de los usuarios, quienes exigen justicia por la joven que fue asesinada por sus dos “amigas”.

En redes sociales circulan varios videos de la muerte de la joven, el mismo que fue grabado por las agresoras de Leyla.

¿Cuál es el video original de Leyla?

En el video que circula en redes sociales se puede ver a tres personas que aparecen en un tipo bodega, ya que en el fondo se ven llantas apiladas y una cama.

Dos chicas están de pie, mientras a la joven la tienen sentada en una silla con los ojos tapados. Las dos amigas están hablando y le preguntan que si está lista.

Le colocan una cuerda alrededor del cuerpo y luego la suben al cuello para matar a la joven.

Las otras chicas le reclaman de cosas del pasado y le dicen de groserías hasta que se dan cuenta que Leyla deja de moverse.

Familia de Leyla exige justicia por su feminicidio ı Foto: YT Meganoticias SLRC

En redes sociales circulan varios fragmentos del video original, ya que en las plataformas el clip aparece censurado porque no se permite publicar material delicado en las redes.

La mamá de Leyla, Carmen Angélica, ha ofrecido varias entrevistas a medios de comunicación, en las que pide justicia por el caso de su hija.

El cuerpo de Leyla fue encontrado en el patio de la casa de una de las amigas, lo enterraron y le colocaron cal.

La señora dice que el juez se inclinó a favor de las dos agresoras de su hija por ser menores de edad, sin embargo, Carmen afirma que si actuaron como adultos entonces deberían obtener un castigo de adultos, ya que las sentencias que se les impusieron a las dos amigas fueron de 2 años y 10 meses de internamiento para una y 11 meses de libertad asistida para la otra.

El caso de Leyla también reabre el debate de las penas a menores en delitos graves, luego del caso del joven que asesinó a dos maestras en una escuela de Michoacán.