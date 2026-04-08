Así fue el momento del rescate del segundo minero en Sinaloa | VIDEO

Así fue el rescate del segundo minero en Sinaloa

El rescate del segundo minero atrapado en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, Francisco Zapata Nájera es extraído con vida, luego de permanecer más de 300 horas bajo tierra tras el derrumbe ocurrido a finales de marzo.

Zapata fue localizado el 7 de abril en una cavidad con presencia de aire, lo que habría sido clave para su supervivencia. Su extracción se concretó la mañana del 8 de abril, alrededor de las 10:36 horas, tras varias horas de maniobras especializadas.

En el video se observa cómo el minero es colocado en una camilla, visiblemente debilitado, pero consciente, mientras recibe atención inmediata antes de ser trasladado a un hospital.

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Así se vivió el rescate del segundo minero atrapado tras derrumbe de mina Santa Fe. pic.twitter.com/gYaejH2XaL — Videos y más (@VideosFacil2022) April 9, 2026

El operativo enfrentó múltiples complicaciones debido a la acumulación de agua al interior de la mina, lo que obligó a implementar trabajos de bombeo intensivo y la intervención de buzos para acceder a las zonas más profundas.

El derrumbe se originó el pasado 25 de marzo, presuntamente tras el colapso de una presa de jales. En ese momento, 25 trabajadores se encontraban en el sitio; 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados.

Así fue el rescate del segundo minero ı Foto: Especial

Más de 13 días de supervivencia

Francisco Zapata permaneció atrapado durante casi dos semanas en una especie de burbuja de aire, donde logró mantenerse con vida hasta ser localizado. Según los reportes, utilizó una lámpara para emitir señales, lo que facilitó su ubicación por parte de los equipos de rescate.

Tras ser extraído, fue estabilizado en superficie y posteriormente trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para su atención médica.

Así fue el rescate del segundo minero ı Foto: Especial

Hasta el momento, el saldo del accidente indica que dos mineros han sido rescatados con vida, uno fue localizado sin vida y otro continúa en calidad de desaparecido, por lo que las labores de búsqueda y recuperación siguen en curso.

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MSL