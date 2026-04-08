Suma Mazatlán más de 16 mil cruceristas en abril

Durante el mes de abril Mazatlán ha recibido a 16,353 visitantes internacionales a bordo de cuatro cruceros turísticos, lo que ha generado una derrama económica superior a los 26 millones de pesos.

Este miércoles arribó el “Norwegian Jade”, con 2,502 pasajeros y 942 tripulantes, que no solo disfrutaron del puerto y sus atractivos turísticos, sino también de su gastronomía y de la historia y tradiciones de sus comunidades rurales.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo en la entidad, señaló que de enero a la fecha han arribado 47 embarcaciones turísticas al puerto con más de 173 mil cruceristas que han generado una derrama económica superior a los 278 millones de pesos.

El turismo de cruceros es un componente vital de la economía de Mazatlán, actuando no solo como una fuente generadora de ingresos inmediatos, sino como una plataforma de promoción internacional que alimenta a otros sectores turísticos a largo plazo.

Y es que muchos cruceristas que conocen el puerto por primera vez en una escala de ocho horas quedan cautivados con lo que el destino les ofrece y deciden regresar posteriormente para estancias prolongadas en hoteles frente al mar.

En el mes de abril, serán 20 cruceros en total los que visiten la ciudad, con 74 mil turistas que generarán una derrama económica estimada de 118 millones de pesos.

¡Miles de visitantes llegaron a Mazatlán! 🏖️

🛳️En el mes de abril se recibieron 16,353 turistas internacionales a bordo de cuatro cruceros, lo que generó una derrama económica superior a los 26 millones de pesos. https://t.co/JIoZVHQxmD pic.twitter.com/YMDVyhj0mP — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 8, 2026

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FGR