‘La transparencia se traduce en obras, seguridad y bienestar para el pueblo’: Lorena Cuéllar

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que la transparencia es una herramienta que impacta directamente en la vida de las personas al traducirse en mejores decisiones de gobierno que se reflejan en más obras, programas sociales, seguridad y bienestar para las familias tlaxcaltecas.

Al encabezar la instalación del Comité del Subsistema Estatal de Transparencia, Lorena Cuéllar Cisneros destacó que como muestra de estos resultados, en lo que va de su administración se han concretado más de 6 mil 200 obras en los 60 municipios del estado realizadas con recursos propios, lo que evidencia que es posible mejorar la vida de las personas cuando se cuida el dinero del pueblo y se ejerce con responsabilidad.

Desde el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Lorena Cuéllar Cisneros explicó que la instalación de este comité se alinea con la visión del Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, que busca hacer de la transparencia una práctica cotidiana, cercana y útil para la ciudadanía.

TE RECOMENDAMOS: Beneficio para los potosinos Ricardo Gallardo arranca pavimentación total de calles en colonia Los Limones

“Tlaxcala ya cuenta con bases institucionales sólidas; el reto ahora es que la información pública sea clara, útil y significativa, que permita entender cómo se toman las decisiones y evaluar sus resultados”, enfatizó Lorena Cuéllar Cisneros.

En este contexto, Lorena Cuéllar Cisneros señaló que la entidad se ha posicionado entre los primeros lugares en la correcta aplicación de recursos en materia de seguridad, lo que ha permitido fortalecer capacidades institucionales y mejorar la respuesta del Estado.

Lorena Cuéllar Cisneros subrayó que con este órgano Tlaxcala consolida un modelo en el que todas las dependencias trabajan alineadas bajo un mismo propósito: servir mejor al pueblo mediante la coordinación, la rendición de cuentas y el acceso efectivo a la información.

Asimismo, Lorena Cuéllar Cisneros llamó a las y los integrantes del comité a traducir este esfuerzo en resultados concretos, garantizando que la coordinación funcione en la práctica y que la transparencia se integre de forma permanente en el quehacer institucional.

Vía remota, la titular del Órgano Administrativo Desconcentrado “Transparencia para el Pueblo” del Gobierno de México, María Tanivet Ramos Reyes, reconoció a Tlaxcala por convertirse en la entidad número 16 del país en instalar este mecanismo de coordinación en materia de acceso a la información.

Destacó que este avance fortalece las condiciones para que la ciudadanía no solo acceda a la información pública, sino que cuente con herramientas efectivas para ejercer este derecho, y refrendó el acompañamiento de la federación en este proceso.

Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado, María Isabel Delfina Maldonado Textle, afirmó que la transparencia es un pilar para construir gobiernos confiables y un puente entre instituciones y sociedad.

Explicó que la reciente publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Tlaxcala permitió armonizar el marco jurídico local y dar sustento a la instalación de este comité, en el que participan los tres poderes del estado, organismos autónomos y representantes municipales.

Añadió que este órgano tendrá como funciones garantizar la accesibilidad de la información, fortalecer la cultura de la transparencia, modernizar los sistemas informativos, asegurar la veracidad de los datos e impulsar la participación ciudadana.

El Comité del Subsistema Estatal de Transparencia está integrado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las y los titulares de los Órganos Internos de Control del Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como representantes de los municipios de Chiautempan, San Damián Texoloc y San José Teacalco, con lo que se garantiza la participación de los tres poderes, organismos autónomos y ayuntamientos en la construcción de una política integral de transparencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR