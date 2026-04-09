Beneficio para los potosinos

Ricardo Gallardo arranca pavimentación total de calles en colonia Los Limones

Gobernador del Estado de SLP continúa transformando la calidad de vida de las familias en la capital potosina, llevando más infraestructura y apoyos sociales

Momento de la inauguración de la calle.
Momento de la inauguración de la calle. Foto: Gobierno de SLP.
Por:
La Razón Online

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, arrancó la pavimentación de las calles de la colonia Los Limones de la capital potosina, transformando una zona de la ciudad que ahora contará con concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, red de agua potable y drenaje, así como señalamientos peatonales y alumbrado público, beneficiando a más de mil habitantes.

En el cambio que se vive y se siente, respaldado por el entusiasmo de las familias, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona comentó que en la colonia Los Limones se terminó con el rezago social que por años lo permitieron los gobierno municipales; ahora, se adecuarán las calles con los servicios básicos y la infraestructura necesaria para acabar con los problemas de vialidad, baches y lodo; además de mejorar el abasto de agua y saneamiento.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona mencionó que estas acciones responden a necesidades reales de la población, priorizando colonias de la periferia de la ciudad, las cuales presentan los mayores problemas sociales, pero que ahora comienzan a tener un cambio tangible en su entorno, patrimonio y bienestar familiar.

TE RECOMENDAMOS:
Evento desde el Salón Rojo del Palacio de Gobierno.
"Tlaxcala ya cuenta con bases institucionales sólidas"

‘La transparencia se traduce en obras, seguridad y bienestar para el pueblo’: Lorena Cuéllar

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona destacó que estas obras forman parte de una estrategia para acercar infraestructura de calidad a las colonias, con el objetivo de que las familias de la capital potosina vivan en mejores condiciones, con servicios funcionales y entornos más ordenados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero.
“Con trabajo, resultados y profesionalización"

Milena Quiroga fortalece el abasto de agua en la paz: C4 detecta huachicol, fugas y fallas en tiempo real