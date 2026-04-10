Caen exdirector de Tránsito de Michoacán y exjefe del AROP por hechos en Arantepacua

A casi nueve años de los hechos ocurridos en la comunidad indígena de Arantepacua, en Michoacán, autoridades confirmaron la detención de cinco personas, entre ellas el exdirector de Tránsito del estado y el ex titular de la Agrupación de Restablecimiento del Orden Público (AROP), por su presunta participación en el operativo policial de 2017.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, las capturas forman parte del cumplimiento de órdenes de aprehensión derivadas de las investigaciones por los hechos registrados el 5 de abril de 2017, considerados como violaciones graves a los derechos humanos.

Entre los detenidos destacan perfiles de alto nivel dentro de la estructura de seguridad estatal de la época, lo que marca un giro relevante en el caso Arantepacua.

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Las autoridades señalan que los implicados habrían tenido participación directa en la planeación y ejecución del operativo que derivó en un saldo de cuatro comuneros muertos, además de decenas de personas lesionadas y denuncias por tortura y detenciones arbitrarias.

Los delitos que se les imputan incluyen homicidio, tortura y abuso de autoridad.

El caso Arantepacua se originó tras la incursión de fuerzas estatales en esta comunidad purépecha, ubicada en el municipio de Nahuatzen, en medio de un conflicto social. La intervención policial fue ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos debido al uso excesivo de la fuerza.

Desde entonces, familiares de las víctimas han exigido justicia y castigo a los responsables, señalando una larga etapa de impunidad.

Las detenciones recientes representan uno de los avances más relevantes en el caso en casi una década. La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha informado que existen al menos 16 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios vinculados con estos hechos.

Las autoridades han indicado que las capturas continuarán de manera progresiva conforme se localice a otros presuntos responsables.

El caso también ha alcanzado niveles más altos del gobierno estatal de aquel entonces. Entre los señalados se encuentra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, investigado por su presunta responsabilidad en la cadena de mando del operativo.

Las indagatorias buscan determinar quién autorizó el despliegue policial y bajo qué condiciones se ejecutó, lo que podría derivar en nuevas acciones judiciales.

Aunque las detenciones de exmandos representan un avance significativo, el caso Arantepacua continúa abierto. Se espera que en los próximos meses se definan responsabilidades tanto en el ámbito operativo como en los niveles superiores de decisión.

El proceso se mantiene como uno de los casos más emblemáticos en materia de justicia y rendición de cuentas por abusos de fuerza pública en México.

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MSL