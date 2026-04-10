Difunden VIDEO del momento en que estudiantes someten y desarman a alumno que mató a maestras en Michoacán

Destacan valentía de alumnos que detuvieron a adolescente que mató a maestras en Michoacán

El caso del alumno que asesinó a dos maestras en la preparatoria Anton Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, volvió a ser tendencia, luego de que la Fiscalía General del Estado difundió un video del momento que el agresor fue detenido y desarmado por sus propios compañeros de la escuela, tras cometer el crimen.

La Fiscalía de Michoacán, en una conferencia de prensa, reveló más detalles del terrible crimen ocurrido el pasado 24 de marzo.

VIDEO del momento en que alumnos detienen y desarman al joven que mató a 2 maestras

De acuerdo con la información del fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el joven después de que mató a las dos maestras entró a los baños de la escuela.

Compañeros del agresor intervinieron para someterlo y quitarle el arma con la que mató a las dos maestras.

En las imágenes del video que se difundió se puede observar que el agresor va con las manos inmovilizadas, mientras otro de sus compañeros lo lleva del brazo.

Detrás de ellos van otros dos jóvenes caminando para escoltarlos y uno de ellos lleva el arma que le quitaron al adolescente que mató a las maestras.

De acuerdo con el fiscal de Michoacán, el joven estaba amarrado con cables y otros elementos que sus mismos compañeros le pusieron para evitar que se escapara, afirmó que así fue como los estudiantes entregaron al joven que abrió fuego contra las docentes.

“Reconocemos la valentía y el sentido de responsabilidad de estos jóvenes; su actuación fue decisiva para contener la agresión y proteger a su comunidad”, afirmó Carlos Torres Piña.

La Fiscalía detalló que se han fortalecido las líneas de investigación mediante trabajos de inteligencia, análisis de contexto y revisión de fuentes abiertas, incluidas plataformas digitales, lo que ha permitido identificar entornos, interacciones y posibles factores asociados al comportamiento del imputado. Añadió que éste usó un arma hechiza para cometer el delito y se investiga el origen de la misma.

El adolescente fue imputado por el delito de feminicidio y se encuentra bajo la medida cautelar de internamiento preventivo, en tanto continúan las diligencias ministeriales para el total esclarecimiento de los hechos.