Ecatepec inicia 250 obras de agua y drenaje con inversión histórica

La presidenta municipal, Azucena Cisneros, encabeza el arranque de 250 obras hidráulicas en la colonia Plan de Ayala.

“Oficialmente estamos iniciando 250 obras de drenaje y agua en lo largo y ancho del municipio, con el apoyo de todos los vecinos. Hoy somos un solo equipo, gobierno y pueblo”, afirmó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss en la colonia Plan de Ayala, donde arrancó obras de infraestructura hidráulica.

En el banderazo de arranque de los trabajos de drenaje y agua potable de la calle Emiliano Zapata, la alcaldesa destacó que están por iniciar obras magnas de drenaje y colectores en por lo menos cinco puntos, entre los que destacan Plaza Aragón, Bosques y El Progreso de Guadalupe Victoria, lo que va ayudar a superar inundaciones “que se naturalizaron en el pasado”.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros, encabeza el arranque de 250 obras hidráulicas en la colonia Plan de Ayala. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Sobre la obra, el director del organismo Sapase, Francisco Reyes Vázquez, informó que introducirán redes de agua y drenaje sanitario en 640 metros lineales, con beneficio a más de 600 personas.

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Cisneros Coss recordó que para realizar obras de infraestructura hidráulica se invertirán este año 500 millones de pesos, de los cuales la mitad los aporta la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, una cuarta parte la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la otra cuarta parte el gobierno de Ecatepec.

Con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, Ecatepec refuerza su infraestructura para eliminar puntos críticos de inundación. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Informó que el gobierno local está estabilizando el servicio de agua a través de la red con la rehabilitación de pozos, cambio de válvulas y combate al huachicoleo del líquido.

Además, dijo que próximamente entrarán en operación 11 pozos, que se están equipando por Sapase y Conagua, lo que permitirá incrementar el caudal de agua para la población.

Autoridades de Ecatepec y vecinos supervisan el inicio de los trabajos de drenaje y agua potable en la calle Emiliano Zapata. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Manifestó que, si este año se concluyen los trabajos de agua y drenaje, el próximo inician los trabajos de pavimentación en la colonia con el programa Cimientos de Esperanza.

Subrayó que en casi año y medio de la administración se están pavimentando colonias enteras con la participación conjunta de pueblo y gobierno.

am