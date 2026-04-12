‘¡Te voy a matar!’: denuncian amenaza de funcionario de Morena a excandidato de MC en Veracruz

Excandidato de MC denuncia amenaza en su contra

Una manifestación ciudadana en Medellín de Bravo, Veracruz, derivó en un episodio de violencia, luego de que el director de Gobernación del ayuntamiento, Santos Álvarez de Dios, fuera señalado por presuntamente agredir y amenazar al empresario y excandidato de Movimiento Ciudadano, Guillermo “Memo” Herrada Jiménez.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de abril, en el contexto de inconformidades por una supuesta intromisión del gobierno municipal en las elecciones de agentes municipales que se celebran en la localidad.

De acuerdo con los reportes, un grupo de ciudadanos encabezados por Herrada Jiménez salió a manifestarse para denunciar irregularidades en el proceso. Los inconformes acusaron al ayuntamiento de intervenir en la jornada electoral, lo que generó tensión en el lugar.

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Durante la protesta, el excandidato confrontó al funcionario municipal. En ese momento, según registros difundidos en redes sociales, Santos Álvarez se le acercó, lo golpeó y posteriormente lo escupió.

💥 Funcionario de Morena amenaza de muerte a excandidato de MC



Esta mañana, un grupo de ciudadanos, encabezados por Guillermo @MemoHerrada Jiménez, empresario local y excandidato a la alcaldía de Medellín de Bravo, por @MovCiudadanoMx, se manifestó contra lo que consideraron la… pic.twitter.com/QiyfcXUiJQ — Político MX (@politicomx) April 12, 2026

En la grabación también se escucha una presunta amenaza directa: “¡Te voy a matar!”, lo que provocó una ola de reacciones e indignación a nivel local.

Herrada Jiménez, quien realizaba una transmisión en vivo al momento de los hechos, responsabilizó públicamente al funcionario de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia.

Denuncian irregularidades en proceso electoral

El excandidato también señaló presuntas anomalías en la jornada, como boletas sin sellos oficiales, lo que, aseguró, pone en duda la certeza del proceso.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la elección y defender la voluntad popular.

El incidente ha intensificado el clima de tensión en Medellín de Bravo, donde ciudadanos exigen condiciones transparentes y seguras en el proceso electoral local.

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LMCT