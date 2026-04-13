Secuestrado, según la Fiscalía

Despliegan operativo especial para localizar al padre del alcalde de Taxco

Fuerzas federales y estatales utilizan drones, helicópteros y grupos de élite de la Marina para localizar al médico Juan Vega Arredondo en la región Norte de Guerrero

FGE Guerrero emitió ficha de búsqueda para Juan Vega Arredondo.
FGE Guerrero emitió ficha de búsqueda para Juan Vega Arredondo. Foto: Fiscalía de Guerrero
Por:
La Razón Online

Un grupo élite de la Secretaría de Marina, drones, helicópteros y vehículos todo terreno de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como personal de distintas corporaciones de seguridad, participan en el operativo especial para localizar al médico Juan Vega Arredondo, padre del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza.

En las labores de búsqueda intervienen de manera coordinada elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado, con despliegues estratégicos en Taxco, la región Norte y zonas colindantes.

Las acciones incluyen sobrevuelos, monitoreo con drones, instalación de filtros de seguridad, recorridos terrestres, vigilancia en puntos prioritarios y tareas de inteligencia para ampliar las líneas de localización.

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Autoridades mantienen la instrucción de continuar las operaciones de manera permanente hasta lograr la localización del médico, por lo que el dispositivo permanece activo con presencia reforzada en diversos puntos de la zona.

am

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