Flanco débil: matan cada semana a cinco policías municipales

En una emboscada en Escuinapa fueron asesinados cuatro policías municipales el 31 de marzo.

Con cinco policías municipales asesinados en promedio cada semana, las corporaciones locales constituyen el blanco más vulnerable de los ataques que la delincuencia dirige hacia los cuerpos de seguridad pública, en un fenómeno en el que, de cada 10 agentes víctimas de homicidio en el país, siete están incorporados a los ayuntamientos.

Los casos más recientes tuvieron lugar en Escuinapa, Sinaloa, donde cinco agentes fueron asesinados en sólo nueve días.

El Dato: Tras ataques en Escuinapa, al menos 24 agentes renunciaron, la mayoría con dos décadas de servicio; optaron por jubilación anticipada por temor.

El miércoles pasado, el agente Pablo “N” fue atacado por un motociclista armado cuando llegaba a su domicilio, tras concluir su jornada laboral. Una semana antes, el martes 31 de marzo, varios uniformados municipales fueron emboscados por agresores, en una agresión armada que dejó un saldo de cuatro elementos muertos, entre ellos un alto mando, además de un agente lesionado.

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En entrevista, el alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz, reconoció que los atentados han generado consternación entre las autoridades locales y los elementos de seguridad.

En el caso del homicidio múltiple, añadió que las víctimas realizaban labores preventivas en la comunidad de Tecualilla cuando fueron sorprendidos por un grupo de civiles armados. Los agresores, indicó el alcalde, aprovecharon el factor sorpresa para perpetrar el ataque, sin dar oportunidad de reacción a los uniformados.

544 elementos asesinados de octubre de 2024 a marzo de este año

“Fue un ataque directo en contra de elementos de la policía municipal. Hubo cuatro fallecidos. Esteban Gutiérrez Mazariegos fue la baja ahí en este hecho. Desgraciadamente estos ataques son muy sorpresivos y sucedió este evento tan lamentable. Esperemos que después de la tormenta llegue la calma”, dijo el munícipe.

Díaz Simental detalló que los hechos se registraron alrededor de las 10:00 de la mañana y en el mismo ataque un quinto elemento resultó lesionado por impacto de arma de fuego, quien se reportó fuera de peligro, ya que la herida que presentó fue leve.

El edil recordó que este no es un hecho aislado, ya que en semanas anteriores también se registró un ataque con artefactos explosivos contra las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

A pesar del reciente foco rojo en Escuinapa, la violencia contra policías municipales en México, en general, ha mostrado un repunte crítico.

El Tip: Corporaciones municipales enfrentan déficit en profesionalización, certificación, disciplina, además de carencia de infraestructura y equipamiento.

De acuerdo con la Organización Causa en Común, entre octubre del 2024 y marzo del 2026 se habían registrado, al menos, 544 agentes de seguridad pública asesinados, de los cuales el 70 por ciento (unos 380) estaban adscritos al ámbito municipal.

En el presente año, hasta el 26 de marzo, sólo en lo que corresponde a elementos operativos, 102 de ellos habían perdido la vida en el cumplimiento de sus tareas, de los cuales 47, que corresponden al 46 por ciento, estaban adscritos a los municipios.

El reporte de Causa en Común mencionó que, del total de víctimas, 73 eran agentes en activo, lo que representa 71.5 por ciento, mientras que el resto corresponde a policías que se encontraban en descanso, ya habían dejado la corporación a la que representaban o no se contaba con información precisa sobre su estatus.

A partir de los registros, se estableció que la mayoría de los asesinatos ocurrió en ataques armados directos, aunque también se identifican emboscadas, como en el caso reciente del asesinato múltiple en Escuinapa, y agresiones en los propios domicilios de las víctimas.

Los homicidios se dieron, en algunos casos, en el cumplimiento de sus tareas a través de patrullajes y operativos, aunque otros se suscitaron en espacios de su ámbito personal, como viviendas, lo que refleja la vulnerabilidad de los elementos, ya sea que estén activos o fuera de servicio.

“La fragilidad institucional incrementa la vulnerabilidad de los policías frente a la delincuencia”, concluyó la organización Causa en Común.

También se mencionó que no se conoce el estado de fuerza de las policías; persisten déficits críticos en cuanto a profesionalización, y los mecanismos disciplinarios y de certificación, también operan con vacíos normativos, opacidad y baja efectividad.

Además, en varias corporaciones la infraestructura y el equipamiento dejan mucho que desear, y las condiciones laborales frecuentemente se alejan de lo que establece la legislación, favorecen la inestabilidad institucional e incrementan la debilidad de las corporaciones policiacas ante la violencia que enfrentan de manera permanente

Por ello, para revertir el abandono de las policías y el deterioro de la seguridad pública, la organización propuso promover el nombramiento de mandos civiles en las corporaciones policiales.

Además, que tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como el Consejo Nacional de Seguridad Pública cumplan con sus responsabilidades de diseño y seguimiento de las directivas nacionales para el desarrollo policial, determinando la distribución de competencias entre los tres ámbitos de gobierno.

Asimismo, que el SESNSP lleve a cabo auditorías periódicas sobre la aplicación de los servicios profesionales de carrera, del cumplimiento de los programas de profesionalización y de la aplicación de evaluaciones de desempeño, control de confianza y competencias básicas en todos los cuerpos policiales.

También, fomentar la inversión en profesionalización y en el desarrollo de capacidades de inteligencia e investigación de las policías, con base en lo estipulado en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, plantea Causa en Común.