Maru Campos responde a citatorio de la FGR: ‘Damos la cara’ pese a ‘persecución política’

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, al recibir el citatorio de la FGR.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respondió al citatorio que le entregó la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer el 27 de mayo por el caso del ingreso de agentes estadounidenses al estado y, si bien aseguró que acudirá, acusó que se trata de “persecución política” de Morena.

Al recibir el citatorio a las puertas del Palacio de Gobierno, la titular del Ejecutivo estatal aseguró que acudirá para “dar la cara”, pero lamentó que este hecho evidencia el “doble rasero de Morena”.

“Otra vez, aquí está el doble rasero de Morena. Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, comentó la mandataria.

La gobernadora recibió de manera directa el citatorio formulado por la FGR, y analiza con su equipo las acciones que habrá de tomar ante esta acción.

“Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación”, dijo la mandataria tras recibir el requerimiento, que está fechado para el miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana.

La mandataria dijo que su Gobierno ha actuado contra el crimen organizado y contra la inseguridad: “Estamos haciendo todas las cosas para que los chihuahuenses puedan vivir, crecer y trabajar en paz”.

Finalmente, se recordó que los gobernadores cuentan con protección sobre su cargo, por lo que no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal.

Durante la recepción del emplazamiento acompañaron a la Gobernadora el consejero Jurídico, José Carlos Rivera; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el abogado, Roberto Gil Zuarth y el titular de la oficina de la Secretaría Particular, Fernando Álvarez Monje y Max Cortázar.

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