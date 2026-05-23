Mantienen despliegue de elementos

No se han registrado nuevos hechos de violencia en la región de La Montaña Baja: Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que se mantienen acciones por la estabilidad en la Montaña Baja; agrega que se restablecieron los servicios de salud y educación

No se han registrado nuevos hechos de violencia en la región de La Montaña Baja: Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
No se han registrado nuevos hechos de violencia en la región de La Montaña Baja: Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Foto: Especial.
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La Razón Online

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz aseguró que no se han registrado nuevos hechos de violencia en las comunidades atendidas en la región de La Montaña Baja.

Además, indicó que se mantiene un despliegue de más de mil 200 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, así como 12 Bases de Operaciones Interinstitucionales.

En un comunicado, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz señaló que se realizan acciones de coordinación con autoridades municipales, alcaldes y alcaldesas de la región.

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En dichas medidas, también participaron comisarias y comisarios, para dar seguimiento a las acciones de atención y construcción de acuerdos.

Ante la presencia de elementos de seguridad, se restablecieron servicios de salud y educación, así como el abasto de insumos de primera necesidad en comunidades de la zona.

Asimismo, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz indicó que se mantiene atención médica y acompañamiento psicológico a víctimas y personas afectadas.

Por último, adelantó que los próximos 2 y 4 de junio se realizará el Tianguis del Bienestar en comunidades de la región.

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JVR

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