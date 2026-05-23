Supervisan modernización de la carretera Villahermosa–Escárcega en Tabasco

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, supervisó los trabajos de modernización de la carretera Villahermosa–Francisco Escárcega en el tramo ubicado en Macuspana, Tabasco, como parte de las obras prioritarias del Gobierno federal para fortalecer la conectividad en el sureste del país.

A través de redes sociales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la visita se realizó en compañía del Centro SICT Tabasco, donde se revisaron los avances de esta importante vía que conecta a Tabasco con Campeche y forma parte del corredor carretero hacia la Península de Yucatán.

De acuerdo con las autoridades, la modernización de esta carretera busca agilizar los tiempos de traslado, mejorar la movilidad regional y fortalecer el desarrollo económico de la zona, principalmente en sectores como el comercio, el transporte de mercancías y el turismo.

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El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, en compañía del personal del @CentroSICTTab, supervisó la modernización de la Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega. Este tramo en… pic.twitter.com/iXT0vvqZS6 — SICT México (@SICTmx) May 23, 2026

La obra contempla la ampliación y rehabilitación de distintos tramos de la carretera Villahermosa–Escárcega, considerada una de las rutas más importantes del sureste mexicano debido a su conexión con entidades como Campeche, Chiapas y Quintana Roo.

Entre los trabajos proyectados se encuentran la ampliación de carriles, conservación de la carpeta asfáltica, modernización de puentes y adecuaciones viales para mejorar la seguridad y capacidad de tránsito en la región.

El tramo supervisado en Macuspana es estratégico para la comunicación terrestre entre Tabasco y Campeche, además de servir como enlace para otras obras federales impulsadas en el sur del país.

La SICT ha señalado que este proyecto forma parte de un plan integral de infraestructura carretera enfocado en fortalecer la conectividad en el sureste, reducir costos logísticos y facilitar el traslado de personas y mercancías.

Autoridades federales estiman que la modernización de esta vía beneficiará a miles de habitantes de la región y contribuirá a impulsar nuevas inversiones y actividades económicas en el corredor carretero del sureste mexicano.

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MSL