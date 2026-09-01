Los atentados marcan el fin de la “pax narca”, advierte especialista

ASPECTO de los daños causados por la detonación del vehículo frente a la comandancia municipal de Ojocaliente, captado ayer.

Las recientes agresiones explosivas contra policías en Zacatecas representan el fin de un periodo de aparente calma entre grupos del crimen organizado y el inicio de una nueva disputa por el control territorial, planteó el especialista en seguridad Alberto Guerrero Baena.

“Yo considero que, de entrada, se terminó la pax narca que de alguna manera hizo que los diferentes números en cuanto a la incidencia delictiva de homicidios se fueran para abajo en Zacatecas”, dijo.

En entrevista con La Razón, el especialista estableció, como una de las principales hipótesis, que los ataques contra policías estén relacionados con una disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una facción vinculada con La Mayiza, luego de la fragmentación del Cártel de Sinaloa.

El Dato: LA “PAX NARCA” supone calma en zonas donde un cártel domina y reduce la violencia. Ciudadanos Observando la liga a tolerancia oficial al narco a cambio de no agresión.

De acuerdo con su análisis, el CJNG sería hoy el grupo criminal con mayor capacidad y presencia en la entidad, mientras que la facción de La Mayiza habría perdido terreno en determinadas zonas.

En ese sentido, el experto mencionó que la reducción de los homicidios y otros delitos, reportada durante los últimos meses en Zacatecas, no necesariamente obedece a una disminución real de la actividad criminal, sino a un posible acuerdo entre autoridades y grupos delictivos.

“Aquí lo más relevante es tratar de analizar que, dentro de toda esta numeralia que nos dieron hasta hace unos meses, derivado de esta disminución, vamos a decirlo, milagrosa, que hubo en Zacatecas, ahora con la elección previa, sobre todo, estamos viendo, número uno, que a lo mejor el gobernador David Monreal pactó una pax narca”, declaró.

Guerrero Baena también expuso que, “ante la posibilidad del gobernador de imponer un sucesor, en Zacatecas se está alborotando el avispero.

“Porque, de entrada, ya no van a poder poner más perfiles afines a esta dinastía (Monreal). Por otro lado, nos confirma claramente que, sin duda, estamos hablando ya de temas totalmente terroristas, que no necesariamente tenemos que decir que es un hecho aislado, porque ya había varios que suceden en este país y que sin duda Zacatecas, que había sido un polo —entre comillas— de paz y que incluso el Gobierno federal lo había presumido, ahora estamos viendo que, probablemente, hayan sido números disminuidos de manera artificial”, asentó.

Explicó que el ataque con explosivos contra policías tiene varios objetivos: afectar directamente a las fuerzas de seguridad, demostrar capacidad de fuego de los grupos criminales, provocar daños a inmuebles cercanos y generar temor entre la población.

“Habrá que esperar el peritaje para saber exactamente qué tipo de artefacto explosivo fue, pero sin duda te muestra que este modus operandi de alguna manera tiene, por un lado, un impacto muy importante, que es tratar de minar la autoridad de la seguridad pública local; por el otro, al final ocasiona daños bastante severos a diferentes propiedades aledañas y, por otro lado, la parte del saldo de personas lesionadas te proporciona también una situación de inestabilidad en un municipio”, refirió.

Finalmente, el especialista consideró necesario determinar cómo las organizaciones criminales están consiguiendo o fabricando este tipo de artefactos, al señalar que su utilización representa una evolución en las capacidades empleadas durante los enfrentamientos.

En 2 años, 8 casos de coche-bomba

| Por Elizabeth Hernández |

EL ATAQUE contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, elevó a ocho los episodios confirmados o sólidamente documentados con vehículos cargados de explosivos en el periodo de casi dos años desde octubre de 2024. Al menos seis tuvieron como blanco directo instalaciones o integrantes de corporaciones de seguridad.

Hasta ahora, las ocho agresiones acumulan un saldo de siete personas muertas y por lo menos 30 lesionadas, pero la cifra podría ser mayor, debido a que las autoridades no hicieron público el número de bajas militares vinculadas con uno de los ataques registrados en Jalisco.

El origen de este tipo de agresiones se remonta a las primeras semanas del sexenio. El 24 de octubre de 2024, un automóvil explotó frente a las instalaciones de Seguridad Pública de Acámbaro, Guanajuato, y dejó tres policías heridos. Horas después, otra detonación sacudió Jerécuaro, donde el estallido causó daños en vehículos y fachadas, sin víctimas.

UNA VECINA escudriñaba ayer la zona cero del sitio afectado en Zacatecas. ı Foto: Cuartosuro

Con el paso de los meses, la capacidad letal aumentó. El 6 de diciembre de 2025, una unidad cargada con explosivos estalló frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. La Fiscalía General de la República reportó inicialmente cinco muertos y 12 lesionados, mientras autoridades estatales informaron después de un sexto fallecimiento.

Esta forma de ataque fue utilizada por primera vez contra una corporación federal el 22 de febrero de este año, en San Juan de los Lagos, Jalisco, cuando un vehículo explotó mientras integrantes de la Guardia Nacional se acercaron a inspeccionarlo. El capitán Leonel Cardoso Gómez murió y otros tres elementos resultaron heridos. Durante la misma jornada, reportes periodísticos documentaron un segundo ataque contra instalaciones de esa fuerza mediante una pipa de gas.

Meses después, Zacatecas comenzó a concentrar agresiones similares contra policías. El 5 de marzo, un vehículo con explosivos detonó cerca de la comandancia de Luis Moya y provocó heridas a tres agentes. El episodio adquirió nueva relevancia casi seis meses después, cuando otra unidad estalló frente a la sede policial de Ojocaliente y dejó 11 personas lesionadas, entre ellas dos uniformados.

Fuera de esa recurrencia contra instalaciones y personal de seguridad aparece el caso de Escuinapa, Sinaloa. La madrugada del 9 de junio, una explosión destruyó un vehículo sobre la carretera federal México 15, dañó un establecimiento y afectó el suministro eléctrico. La autoridad confirmó una unidad “siniestrada”.

México carece de una estadística pública que permita seguir esta modalidad bajo una categoría propia. Incluso, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, reconoció en diciembre que el Gobierno contabiliza de manera más amplia el uso de artefactos explosivos improvisados, algunos colocados en vehículos y otros transportados mediante drones.