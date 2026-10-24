Marina abate a ‘El Meny’, segundo al mando de ‘Los Fantasmas’ en Sonora; detienen a cuatro integrantes

Detenidos presuntos integrantes de "Los Fantasmas" en Sonora, informaron las autoridades e 24 de octubre de 2026.

Durante un “operativo estratégico” en Sonora, autoridades federales y estatales abatieron a Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny”, o “Meny Carranza”, un objetivo prioritario vinculado con el grupo criminal “Los Fantasmas”, posiblemente relacionado con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones del poblado de San Antonio, donde los sospechosos abrieron fuego contra personal naval que, al responder a la agresión, abatió a “El Meny”.

Posteriormente, fueron detenidos cuatro presuntos generadores de violencia; además, las autoridades aseguraron cinco armas largas y dos cortas, 45 cargadores, cartuchos de distintos calibres, tres chalecos balísticos, cuatro vehículos y una bolsa con aparente marihuana.

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Armamento asegurado a presuntos integrantes de "Los Fantasmas" detenidos en Sonora. ı Foto: Especial

“Los Fantasmas” mantiene presencia en el estado de Sonora y es liderado por Salú Francisco Hernández Tenorio, alias “El Ponchis”, o “El Fantasma”. Presuntamente, Francisco Manuel Romero Carranza era su lugarteniente.

Durante octubre, autoridades ubicaron a ambos objetivos en Magdalena de Kino, Ímuris, Arizpe y Cucurpe, lo que permitió delimitar su posible localización en el municipio de Arizpe.

Precisamente, las autoridades federales identificaron las operaciones de “Los Fantasmas” en los municipios de Sáric, Tubutama, Trincheras, Santa Ana, Altar y Magdalena de Kino, Sonora, lo que, sostienen, “permite dimensionar la relevancia regional del objetivo”.

Objetivo abatido escapó de Cereso de Hermosillo en julio

“El Meny” contaba con una orden de aprehensión y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ofrecía una recompensa de un millón de pesos por información que que permitiera su recaptura, después de que el pasado 11 de julio escapó, junto con otros dos reos, del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo. “El Meny” había sido detenido el 28 de marzo.

SE BUSCA: FRANCISCO MANUEL ROMERO CARRANZA, OMAR MILAN TENA Y PAUL ALEXIS TELLEZ OLGUÍN pic.twitter.com/AJecBKfhwH — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) July 11, 2026

De acuerdo con la ficha de recompensa, “El Meny” era señalado por diversos delitos, entre ellos asociación delictuosa, corrupción de menores, tentativa de homicidio calificado con ventaja contra cinco personas, privación ilegal de la libertad y delitos contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana.

Además, era buscado por los delitos de tentativa de homicidio calificado contra dos personas, posesión simple de marihuana y secuestro agravado.

En Sonora, autoridades ofrecían un millón de pesos por Francisco Manuel Romero Carranza, alias "El Meny". ı Foto: X, @SonoraSeguridad

Los cuatro presuntos integrantes de “Los Fantasmas” detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, a la espera de que se defina su situación jurídica.

En el operativo participó personal de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sonora y con apoyo aéreo de dos helicópteros y una aeronave, así como con equipos terrestres.

“Estas acciones de colaboración interinstitucional se realizan con el objetivo de contribuir a la desarticulación de estructuras delictivas”, destacó la Marina.

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