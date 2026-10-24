Jorge Romero nombra a Enrique Vargas coordinador del PAN en Huixquilucan

Senador Enrique Vargas del Villas fue designado coordinador del PAN para Huixquilucan, Estado de México.

El senador Enrique Vargas del Villar recibió de Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), el nombramiento como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Romero Herrera destacó los buenos gobiernos en Huixquilucan desde el 2016, que se han reflejado en las elecciones ganadas desde hace más de una década en el municipio.

Dijo que el propósito del PAN no debe limitarse a conquistar municipios o ganar debates, sino a ofrecer mejores condiciones de vida, seguridad para las mujeres, oportunidades laborales para los jóvenes y tranquilidad para los adultos mayores.

Senador Enrique Vargas del Villas fue designado coordinador del PAN para Huixquilucan, Estado de México. ı Foto: Cortesía

Asimismo, reconoció la administración de la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco y destacó la trayectoria política de Enrique Vargas, a quien le reconoció su capacidad para conservar la confianza ciudadana.

Al recibir su nombramiento como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, el senador se refirió a su carrera política, destacando que en ese municipio ha sido regidor, diputado local y presidente municipal, y como diputado local fue coordinador de su grupo parlamentario en el Congreso del Estado de México y actualmente vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República.

Asimismo, expuso que en 2015 ganó la presidencia municipal de Huixquilucan con una diferencia de 380 votos, y al ser reelecto en 2018 ganó con una ventaja de 42 mil sufragios.

Senador Enrique Vargas del Villas fue designado coordinador del PAN para Huixquilucan, Estado de México. ı Foto: Cortesía

Destacó que con los gobiernos del PAN, en Huixquilucan se ha mejorado la calificación crediticia del municipio, al pasar de BBB- a AA+ y anunció que se espera una nueva mejora el 2027.

“En Huixquilucan, en el Estado de México, estamos listos para defender a la familia. Y que quede muy claro: aquí está Enrique Vargas y tope a donde tope”, sostuvo desde Dos Ríos.

Al evento asistieron más de 10 mil personas y contó con la presencia de senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes, dirigentes partidistas y militantes del partido.

También destacó la presencia de transportistas, quienes le expresaron su respaldo al senador mexiquense, así como grupos de diversos municipios del Estado de México.

Senador Enrique Vargas del Villas fue designado coordinador del PAN para Huixquilucan, Estado de México. ı Foto: Cortesía

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