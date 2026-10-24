PT Sonora cierra filas con Lorenia Valles como coordinadora estatal de la Transformación

Lorenia Valles Sampredo coordinadora estatal de Morena, en reunión con el Partido del Trabajo en Sonora.

Lorenia Valles Sampedro recibió el respaldo del Partido del Trabajo (PT) como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Sonora, donde agradeció la confianza de militantes y simpatizantes petistas.

Ante representantes de 66 comités municipales y liderazgos del PT, como el representante de la Coordinación Nacional, Benjamín Robles Montoya; el dirigente estatal, Ramón Flores Robles y el comisionado estatal de afiliación, Froylán Gámez, la coordinadora estatal reconoció que el partido es un aliado histórico de la Cuarta Transformación.

“El PT siempre ha estado del lado correcto de la historia. Acompañó a Andrés Manuel López Obrador las tres veces que se postuló a la presidencia de la República. Fue parte de la victoria de la primera Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Desde luego, se sumó al proyecto de la Cuarta Transformación en Sonora con el gobernador Alfonso Durazo” Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de Morena en Sonora



Lorenia Valles Sampredo coordinadora estatal de Morena, en reunión con el Partido del Trabajo en Sonora. ı Foto: Cortesía

“Como coordinadora estatal de la Transformación seguiré haciendo lo mismo que desde hace 30 años: recorrer las calles para cumplir la encomienda de fortalecer la organización territorial. La alianza con el Partido del Trabajo representa una oportunidad para que sigamos haciendo historia, construyendo en unidad el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora”, sostuvo.

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Por su parte, el diputado federal y dirigente estatal, Ramón Flores Robles, refrendó el apoyo del PT a Lorenia Valles: “El PT está de tu lado, amiga, y así como te ha expresó su confianza nuestro líder nacional, el profesor Alberto Anaya, vamos a construir esa alianza en unidad por la continuidad de la 4T”.

Lorenia Valles Sampredo coordinadora estatal de Morena, en reunión con el Partido del Trabajo en Sonora. ı Foto: Cortesía

cehr