Suspenden a director del penal de Mazatlán tras riñas que dejaron 12 muertos

El director del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, Enrique Mora García, fue separado temporalmente de su cargo mientras avanzan las investigaciones por dos riñas ocurridas al interior del reclusorio que dejaron 12 personas muertas, entre ellas un menor de edad que se encontraba de visita familiar.

La decisión fue confirmada el viernes 23 de octubre por el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, y la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, quienes señalaron que la medida busca permitir que las indagatorias se desarrollen sin interferencias.

De acuerdo con las autoridades estatales, las investigaciones están a cargo tanto del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Fiscalía General del Estado, instancias que buscan esclarecer las circunstancias de los enfrentamientos y determinar posibles responsabilidades.

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Elementos de la Guardia Nacional refuerzan seguridad en penal de Mazatlán, Sinaloa, tras riña que dejó dos internos sin vida. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasó en el penal El Castillo de Mazatlán?

Los hechos ocurrieron los días 8 y 9 de octubre. El primer enfrentamiento se registró en uno de los módulos del centro penitenciario y dejó nueve personas privadas de la libertad muertas, además de un menor de dos años que se encontraba en el área de visita familiar. También se reportaron personas lesionadas.

Un día después, el 9 de octubre, se registró una segunda riña en la que murieron otros dos internos. Con ambos episodios, el saldo ascendió a 12 personas fallecidas: 11 internos y el menor que visitaba a un familiar. Los reportes sobre el número de personas heridas difieren entre las publicaciones consultadas.

Tras los enfrentamientos, elementos de seguridad estatales y federales desplegaron operativos para controlar la situación y reforzar la vigilancia en el centro penitenciario.

¿Por qué separaron al director del penal?

El secretario de Seguridad Pública estatal explicó que la salida temporal de Mora García tiene como objetivo evitar que su permanencia en el cargo interfiera en las investigaciones administrativas y penales.

La medida permitirá revisar las condiciones de seguridad y vigilancia del reclusorio, así como esclarecer cómo ocurrieron los enfrentamientos y deslindar responsabilidades.

Los hechos violentos en El Castillo también derivaron en acciones para reducir la población penitenciaria. Después de las riñas, autoridades federales trasladaron a 48 internos de ese centro y a otro del penal de Aguaruto hacia distintos reclusorios del país.

Asimismo, el gobierno estatal y el federal anunciaron planes para construir un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, como parte de las medidas planteadas para atender las condiciones del sistema carcelario.

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MSL