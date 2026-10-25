Asesinan a Santiago Valí, líder transportista en Tuxpan, Veracruz

El líder transportista Santiago Valí Castillo fue asesinado el pasado 24 de octubre en el municipio de Tuxpan, Veracruz, luego de recibir amenazas y en la víspera de las protestas del sector por la inseguridad en las carreteras.

De acuerdo con la prensa local, el homicidio ocurrió cuando Valí Castillo se encontraba al interior de un restaurante ubicado en la colonia La Calzada, cuando personas armadas dispararon en su contra en múltiples ocasiones y posteriormente escaparon del lugar.

Tras arribar al sitio, paramédicos confirmaron que no contaba con signos vitales, mientras elementos de seguridad la Policía Municipal y la Guardia Nacional aseguraron el perímetro para facilitar las diligencias correspondientes de los peritos, así como el levantamiento del cuerpo.

TE RECOMENDAMOS: Hidalgo Ernestina Godoy y Julio Menchaca inauguran módulos de atención social de la FGR

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha informado el inicio de alguna investigación para esclarecer el homicidio o ubicar a los presuntos responsables.

En tanto, la secretaria general de la Confederación Auténtica De Trabajadores De La República Mexicana (CAT), María de Jesús Rodríguez Vázquez, expresó su solidaridad con la familia de Santiago Valí Castillo, a quien recordó como “destacado líder transportista” en Tuxpan.

Desde 2025, Santiago Valí había denunciado amenazas, hostigamiento y presiones por parte del Sindicato de Transporte y Acarreo de Tuxpan, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), relacionadas con un contrato de obras con la empresa Gas de Calidad en el Polo de Desarrollo.

Además, el asesinato ocurre luego de que transportistas de Veracruz anunciaron su adhesión al paro nacional indefinido con manifestaciones y bloqueos para este lunes 26 de octubre.

Los transportistas exigen a las autoridades estatales y federales seguridad en carreteras, acciones contra las extorsiones y soluciones ante los altos costos para la operación del sector; además, denuncian el mal estado de las vialidades.

Advirtieron que la suspensión de las actividades se mantendrá hasta que las demandas sean atendidas y el estado de Veracruz asuma compromisos formales.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr