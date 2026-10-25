Azucena Cisneros inaugura calles pavimentadas en colonia La Negra, Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró cinco calles en la colonia La Negra, como parte del programa “Cimientos de Esperanza” que, con la modalidad Mano a Mano, las autoridades aportan los materiales y los colonos la mano de obra.

La alcaldesa inauguró las calles Cerrada Chabacano, Puente, Fragoso, Salitre y Puentecillo de La Negra, edificadas de concreto hidráulico.

Así lucen las calles pavimentadas en la colonia La Negra. ı Foto: Cortesía

“Agradezco infinitamente poder estar acá arriba, inaugurando un esfuerzo conjunto. Sé que han batallado. Al final, aquí está el resultado” Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec



“Esto de arriba es un pulmón y ya no podemos permitir que se siga construyendo, ni que se siga invadiendo. Mucha gente, como ustedes, se vino a vivir acá por la necesidad. Y que se lucró, porque todas estas se vendieron de forma completamente irregular y ya no se puede seguir construyendo porque son pulmones fundamentales para la vida de todos nosotros”, agregó la alcaldesa.

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El director de Obras Públicas de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, informó que actualmente se pavimentan alrededor de 30 calles en la región de La Cañada, aunque todavía faltan muchas, lo que se logrará poco a poco con el apoyo de los vecinos.

Alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró cinco calles pavimentadas en la colonia La Negra. ı Foto: Cortesía

En poco más de un año, habitantes de la comunidad, ubicada en la parte más alta de la Sierra de Guadalupe, en la región de San Andrés de la Cañada, recibieron agua potable por la red y la pavimentación de sus calles concreto hidráulico, servicios de los que carecieron hasta ahora.

“Esperamos toda la vida”, afirmó Yolanda Fragoso Castro, habitante de calle Puente, en cuyo domicilio Cisneros Coss constató en agosto de 2025 que ya había agua por la tubería, colonia en la que 15 años antes introdujeron la red de suministro, pero nunca tuvieron líquido, hasta entonces. Ese día la munícipe se comprometió a apoyar la pavimentación de la calle.

Fragoso Castro reconoció que “sí tiene palabra, sí cumple” y recordó que la calle careció de pavimento y durante la temporada de lluvia era puro lodo, lo que constituía riesgo para los habitantes.

En otra acción, Azucena Cisneros también inauguró la rehabilitación del parque La Palma, que estaba abandonado y en donde se instalaron juegos infantiles y remozadas las canchas, aunque próximamente se construirán sanitarios y continuará la renovación del espacio, en el que se implementó el programa Cambia de Cancha.

También se rehabilitó el parque La Palma. ı Foto: Cortesía

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cehr