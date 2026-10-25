Con Julieta Ramírez, Morena tiene relevo generacional rumbo a 2027: Ariadna Montiel

La coordinadora de Morena en Baja California, Julieta Ramírez Padilla, y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, el 25 de octubre de 2026.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respaldó a su coordinadora en Baja California, Julieta Ramírez Padilla, sobre la que destacó su preparación, su inteligencia y su “gran amor” por el pueblo.

En conferencia de prensa desde Tijuana, señaló que la coordinadora estatal representa el relevo generacional rumbo a las elecciones de 2027.

“Es una mujer muy inteligente, muy capaz, joven, aquí sí hay relevo generacional”, sostuvo Montiel Reyes. “Es una mujer joven y preparada. Su edad le permite tener toda una visión de una nueva época, como hoy conocemos la comunicación”, agregó.

La dirigente de Morena recordó que Julieta Ramírez es fundadora del movimiento de la llamada Cuarta Transformación, al que ha defendido en el Senado de la República “porque tiene convicciones, porque es una mujer preparada, informada”.

“Tiene muchas características muy positivas, especialmente que tiene un gran amor por el pueblo de Baja California”, aseveró.

El pasado 15 de septiembre, Morena designó a Julieta Ramírez Padilla como coordinadora en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, como parte del proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027.

En el World Trade Center de la Ciudad de México, Ariadna Montiel tomó protesta a Julieta Ramírez, de 31 años, quien agradeció el respaldo y sostuvo que Baja California “tiene la convicción de continuar por el camino de la Cuarta Transformación”.

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cehr