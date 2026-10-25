¿Cuándo fue el huracán Otis que dejó gran desastre en Acapulco? FOTOS

El huracán Otis dejó grandes desastres tras azotar en la costa del Pacífico mexicano el 25 de octubre del 2023, provocando afectaciones en cientos de miles, y destrozos totales en decenas de miles de viviendas.

Pese a que en un inicio Otis había sido calificado como una tormenta tropical, este fenómeno hidrometeorológico se aceleró ráidamente mientras se dirigía hacia el Pacífico de México,

Alcanzando una categoría 5 en la escala de Saffir Simpson, el huracán Otis logró romprer récords debido a su fuerza y la velocidad con la que se intensificó en las costas de Acapulco, y Coyuca, Guerrero.

El paso del huracán Otis dejó un gran precedente para el país; pues tal como selaña la publicación de José Pineda y Laura Conde del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, no se tomaron las medidas necesarias requeridas para un fenómeno de tal magnitud.

A cuatro días del impacto del huracán Otis, los daños en el puerto de Acapulco siguen siendo evidentes. ı Foto: Daniel Aguilar, La Razón

Tras permanecer sin energía eléctrica por al menos siete días, se reestableció el servicio en hospitales, oficinas de seguridad pública y protección civil, gasolineras, y plantas de bombeo de agua.

Además de las afectaciones en estructuras, el huracán Otis dejó consecuencias sociambientales y económicas en Guerrero, incluyendo el despojo, desplazamiento de las personas que residían en dicha entidad, y la pérdida de múltiples fuentes de trabajo.

Adicionalmente, en dichas entidades se registraron saqueos a supermercados y distintos comercios como farmacias y tiendas de conveniencia, incluyendo el robo de productos que no son considerados necesidades básicas.

Los daños provocados por el paso de Otis son principalmente relacionados con la potencia de los vientos que presentó, los cuales alcanzaban hasta 270 kilómetros por hora.

Tras el del huracán Otis, se registraron diversos episodios de rapiña, así como la obtención de víveres. ı Foto: larazondemexico

A tres años del huracán Otis

El 23 de octubre se realizaron diversas actividades para homenajear a las víctimas del huracán Otis, en las que participó la Secretaría de Marina (SEMAR), y el gobierno de Guerrero.

Luego del fuerte paso que tuvo Otis por las costas de Guerrero, se destinó un plan de reconstrucción que sumaba un total de 3 mil 432 millones de dólares para atender a las víctimas, dar pagos de Programas para el Bienestar, entrega de canastas básicas, entre otros.

🇲🇽 | Imágenes aterradoras de Acapulco, México, después del huracán Otis de categoría 5. pic.twitter.com/SHY079j5VB — UHN Plus (@UHN_Plus) October 28, 2023

Hasta el momento la cifra de las personas que lamentablemente perdieron la vida por el huracán Otis continúa siendo incierta, pues mientras que algunos datos señalan solamente 52 decesos y 32 personas desaparecidas, otras cifras señalan hasta a más de 350 personas muertas.

Entre las principales causas de muerte se encuentran la asfixia por sumersión y los traumatismos severos, y hasta el momento, Otis es considerado el huracán más fuerte que ha tocado tierra en el pacífico mexicano.

Secretaría de Relaciones Exteriores termina búsqueda de extranjeros en Acapulco. ı Foto: Cuartoscuro

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