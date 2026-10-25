Detienen a Samuel ‘N’, exfuncionario de Guerrero y presunto integrante de ‘Los Tlacos’

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron en Iguala, Guerrero, a Samuel “N”, exoficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo y presunto operador financiero de “Los Tlacos”, junto con otros dos integrantes de esa organización criminal, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada contra comerciantes a quienes obligaban a comprar productos de la canasta básica.

Los presuntos extorsionadores imponían la adquisición de artículos de primera necesidad mediante amenazas e intimidaciones, como parte de un esquema de control y acaparamiento de mercancías en Copalillo, de acuerdo con información de las autoridades militares.

Samuel “N” también fungía como jefe de plaza del grupo delictivo en ese municipio, además de administrar sus recursos financieros, según el informe que difundieron las comandancias de la IX Región Militar y la 35 Zona Militar.

“Junto con las otras dos personas son presuntos responsables del delito de extorsión agravada ya que, mediante amenazas e intimidaciones, obligaban a los comerciantes locales a adquirirles diversos productos de la canasta básica, como parte de un esquema de control y acaparamiento de insumos de primera necesidad en ese municipio”, se lee en el comunicado oficial de la detención.

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Se informa que se detuvo a Samuel "N" con dos personas más integrantes del grupo delictivo "Los Tlacos", por extorsión agravada en Copalillo, Gro.https://t.co/l0KV0YfGL9 pic.twitter.com/d1R4cOP4QX — @Defensamx (@Defensamx1) October 25, 2026

Las fuerzas federales y estatales ejecutaron las órdenes de aprehensión el pasado 23 de octubre, cuando capturaron también a Pedro “N” y Heriberto “N”, a quienes identificaron como miembros de “Los Tlacos”. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Durante las detenciones, los agentes aseguraron armamento, droga y dinero en efectivo, aunque el reporte oficial no precisó las cantidades ni las características de los objetos que encontraron en poder de los sospechosos.

“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad continúa debilitando las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias y fortalecer la seguridad en Guerrero”, expresó el Gabinete de Seguridad a través de un mensaje en redes sociales.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requería en Guerrero, con el propósito de continuar las investigaciones, realizar los peritajes correspondientes y determinar su situación jurídica.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Iguala, Guerrero, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FGEGuerrero y la @SSPGro, cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Samuel “N”, Pedro “N” y Heriberto “N”, integrantes… pic.twitter.com/KxSubyclTF — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 25, 2026

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LMCT