‘El bienestar de la gente debe estar por encima de cualquier interés personal, hay que evitar divisiones’: Horacio Duarte

El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, hizo un llamado a fortalecer la unidad dentro de su partido, actuar con responsabilidad política y no anteponer las divisiones o los intereses personales sobre el bienestar de los mexiquenses, de cara al proceso electoral de 2027, por lo que reiteró la importancia de respetar los principios del movimiento y mantener como prioridad el servicio al pueblo.

“El bienestar de la población debe estar por encima de cualquier interés o agenda personal, por lo que hay que evitar divisiones y mantener el compromiso con un proyecto colectivo que pertenece a todas y todos, para continuar con resultados en beneficio de las familias mexiquenses”, afirmó el Secretario Horacio Duarte Olivares, en su discurso al asistir al Segundo Informe de Actividades Legislativas y Gestión en Territorio de la Diputada de Ecatepec, Zaira Cedillo Silva.

Horacio Duarte Olivares destacó la importancia de la renovación de cuadros políticos dentro de su partido y de mantener la unidad.

“Hoy les pedimos unidad y trabajo a todos los que estamos en este gran Movimiento Transformación, y sobre todo entender que por más que haya aspiraciones personales, lo principal es la transformación y la gente, y que no haya lugar para la división, o para las agendas personales”.

“El proyecto es colectivo y solamente unidos vamos a seguir dando resultados. Aquí en Ecatepec yo confío en que presentes y ausentes vamos a actuar con responsabilidad, el proyecto es de todos y es para el pueblo del Estado de México”, afirmó el Secretario mexiquense, Horacio Duarte Olivares.

Al Informe de Actividades Legislativas de la Diputada por Ecatepec, Zaira Cedillo Silva, asistieron diputadas, diputados, presidentas y presidentes municipales y representantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

🗣️ Horacio Duarte llamó a fortalecer la unidad de Morena rumbo al proceso electoral de 2027 y pidió evitar divisiones y agendas personales. El secretario General de Gobierno del Edomex destacó que el bienestar de las familias mexiquenses debe estar por encima de cualquier interés… pic.twitter.com/e0S4SGbNXt — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 25, 2026

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