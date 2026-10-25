Ernestina Godoy y Julio Menchaca inauguran módulos de atención social de la FGR

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.

La coordinación institucional es fundamental para atender las demandas de justicia y seguridad de la población, afirmó el gobernador Julio Menchaca Salazar durante la inauguración de los Módulos de Atención Social (MAS) ¡Sí Confío!, encabezada junto con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, desde Hidalgo.

La estrategia comenzó a operar de manera simultánea en las 32 delegaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de acercar los servicios de procuración de justicia a la ciudadanía, facilitar la orientación oportuna y fortalecer la cultura de la denuncia.

“En Hidalgo tenemos un sentido de pertenencia institucional; hay un trabajo muy coordinado para atender ese reclamo que tienen las y los mexicanos de justicia y seguridad”, destacó Menchaca Salazar, quien señaló que estas condiciones también contribuyen a generar empleos, impulsar la actividad económica y construir mejores oportunidades para la población.

Al centro, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. ı Foto: Cortesía

El mandatario estatal reconoció la trayectoria de Godoy Ramos y el impulso de una estrategia que busca brindar atención cercana, sensible y eficiente, con las personas como eje de la actuación institucional.

Por su parte, la fiscal general de la República explicó que los módulos ofrecerán escucha activa, trato digno, información y orientación, además de registrar, canalizar y dar seguimiento administrativo a los asuntos que presente la ciudadanía.

Godoy Ramos subrayó que el objetivo es transformar la experiencia de quienes acuden a la Fiscalía, mediante una institución accesible y comprometida con el servicio público, que deje atrás la indiferencia y facilite el acercamiento de las personas a la justicia.

A su vez, Laura Ayehrim Pérez Alfonzo, coordinadora de los módulos MAS ¡Sí Confío!, destacó la importancia de reconocer las necesidades particulares de cada persona, escuchar sus inquietudes y orientarla sobre los procedimientos correspondientes.

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. ı Foto: Cortesía

David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, afirmó que estos espacios representan una nueva forma de contacto entre la FGR y la población, con el compromiso de evitar prácticas que generen experiencias victimizantes o revictimizantes.

Con esta iniciativa, Hidalgo se suma a una estrategia nacional que busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, mediante una atención más humana, accesible y coordinada.

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cehr